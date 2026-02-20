Những cài đặt Android khiến pin giảm nhanh mà ít người để ý

(PLO)- Pin Android tụt nhanh hơn trước dù bạn không thay đổi thói quen sử dụng? Nguyên nhân có thể không nằm ở ứng dụng, mà ở những thiết lập hệ thống âm thầm hoạt động trong nền.

Trên nhiều thiết bị, ngay cả khi bạn đã tắt tùy chọn WiFi hoặc Bluetooth trên thanh công cụ, hệ thống vẫn tiếp tục quét xung quanh nhằm hỗ trợ dịch vụ định vị và cải thiện độ chính xác. Việc quét này diễn ra định kỳ, lặp lại nhiều lần trong ngày và góp phần làm pin giảm dần theo thời gian.

Việc bật dịch vụ định vị ở chế độ chính xác cao cũng là nguyên nhân gây hao pin. Khi bật tùy chọn này, điện thoại đồng thời sử dụng GPS, WiFi và mạng di động để xác định vị trí, đồng nghĩa với việc nhiều thành phần phần cứng phải hoạt động song song, kể cả khi người dùng chỉ lướt web hoặc dùng mạng xã hội.

Điện thoại hao pin vì nhiều cài đặt âm thầm hoạt động nền. Ảnh minh họa: ChatGPT

Màn hình cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời lượng pin, đặc biệt trên các mẫu máy hỗ trợ tần số quét 90 Hz hoặc 120 Hz. Tần số cao mang lại cảm giác mượt mà hơn khi cuộn nội dung, nhưng đồng thời tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với 60 Hz. Nếu không thường xuyên chơi game hoặc xem nội dung chuyển động nhanh, việc duy trì mức quét cao liên tục có thể khiến pin giảm nhanh mà người dùng không để ý.

Tính năng Always On Display cũng góp phần làm pin hao hụt. Việc hiển thị giờ và thông báo khi màn hình tắt tiêu tốn không nhiều năng lượng trong thời gian ngắn, nhưng nếu duy trì suốt ngày đêm, mức tiêu thụ cộng dồn sẽ trở nên đáng kể, đặc biệt với người thường xuyên để máy ở chế độ chờ.

Bên cạnh đó, hoạt động chạy nền của ứng dụng cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Nhiều ứng dụng vẫn tự động đồng bộ dữ liệu, làm mới nội dung hoặc duy trì kết nối để nhận thông báo. Do đó, nếu cảm thấy không cần thiết, bạn có thể tắt bớt các hoạt động trong nền cũng những ứng dụng ít sử dụng.

Việc rà soát lại các thiết lập, định vị, hiển thị và quyền hoạt động nền của ứng dụng có thể giúp cải thiện đáng kể thời gian sử dụng mà không cần cài thêm phần mềm hay thay đổi thói quen quá nhiều. Trong nhiều trường hợp, điện thoại hao pin không phải do phần cứng xuống cấp, mà xuất phát từ những tính năng vẫn đang vận hành liên tục trong nền.

