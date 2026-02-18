Ai sử dụng tai nghe không dây cũng nên biết quy tắc này

(PLO)- Các chuyên gia thính học cảnh báo việc lạm dụng tai nghe không dây nhét tai, chẳng hạn như AirPods có thể âm thầm gây tổn thương thính giác nếu người dùng không kiểm soát âm lượng và thời gian nghe.

Tai nghe không dây đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người, từ làm việc, học tập đến giải trí. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thính học, thói quen nghe nhạc hoặc xem nội dung với âm lượng cao trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó đáng lo nhất là mất thính lực do tiếng ồn.

Anna Gragert, cây viết của CNET, cho biết cô từng chủ quan với việc sử dụng tai nghe cho đến khi gặp phải tình trạng suy giảm thính lực. Sau khi trao đổi với hai chuyên gia thính học, cô nhận ra rằng việc đeo tai nghe quá lâu không chỉ làm tăng nguy cơ ù tai, với các âm thanh như tiếng chuông hoặc tiếng rít kéo dài, mà còn khiến tai trở nên nhạy cảm hơn theo thời gian.

Bên cạnh tác động từ âm thanh lớn, môi trường bên trong tai khi đeo tai nghe liên tục cũng là điều cần lưu ý. Nhiệt và độ ẩm bị giữ lại có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ngoài ra, tai nghe còn có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn trong ống tai, gây suy giảm thính lực tạm thời.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị người dùng áp dụng quy tắc 60/60. Điều này có nghĩa là chỉ nên nghe ở mức tối đa 60% âm lượng và không kéo dài quá 60 phút mỗi lần. Sau đó, tai cần được nghỉ khoảng 15 đến 20 phút trước khi tiếp tục sử dụng.

Theo chuyên gia Reisman, việc dùng tai nghe hằng ngày không phải là vấn đề nếu người dùng duy trì mức âm lượng an toàn, và cho tai đủ thời gian phục hồi.

Người dùng tai nghe không dây nên điều chỉnh các cài đặt âm thanh để tránh ảnh hưởng đến thính lực. Ảnh: TIỂU MINH

Apple từ lâu cũng đã tích hợp các cảnh báo khi người dùng nghe AirPods ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Người dùng iPhone có thể kiểm tra lịch sử cảnh báo và thiết lập giới hạn âm lượng (decibel) bằng cách vào Cài đặt, chọn Âm thanh và Phản hồi xúc giác, sau đó truy cập mục An toàn tai nghe.

Ngoài ra, ứng dụng Health trên iPhone còn cung cấp tính năng “Mức độ âm thanh tai nghe”, cho phép theo dõi mức độ tiếp xúc với âm thanh theo thời gian. Đây được xem là một công cụ hữu ích để điều chỉnh thói quen nghe trước khi thính giác bị ảnh hưởng.

