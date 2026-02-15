Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Nếu iPhone của bạn có trong danh sách này, hãy cập nhật ngay lập tức

Tiểu Minh
(PLO)- Không ít người dùng vẫn trì hoãn nâng cấp iPhone vì ngại thay đổi giao diện hoặc lo phát sinh lỗi. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không hề hay biết.

Thống kê cho thấy, hàng trăm triệu iPhone vẫn đang chạy iOS 18 thay vì nâng cấp lên iOS 26, dù phiên bản mới đã được Apple phát hành từ tháng 9 năm ngoái. Việc chậm cập nhật không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, mà còn khiến thiết bị bỏ lỡ các bản vá quan trọng, dễ bị tấn công đánh cắp dữ liệu.

Apple từng duy trì các bản cập nhật bảo mật cho iOS 18 trong một khoảng thời gian, nhưng từ tháng 12, việc hỗ trợ đã bị dừng lại. Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn nhận được các bản vá bảo mật mới nhất, người dùng phải nâng cấp lên iOS 26.

cap-nhat-iphone-len-ios-26-3.jpeg
Người dùng iPhone được khuyến cáo nên cập nhật càng sớm càng tốt. Ảnh: 9to5mac

Phiên bản iOS mới nhất hiện nay là iOS 26.3, tương thích với iPhone 11 trở lên, bao gồm cả iPhone SE thế hệ thứ hai và thứ ba. Với các mẫu ra mắt gần đây như iPhone 17 hay iPhone Air, thiết bị đã được cài sẵn iOS 26 ngay từ khi bán ra nên người dùng không cần lo lắng chuyện tương thích.

Trong khi đó, iPhone XS, XS Max và XR không đủ điều kiện nâng cấp lên iOS 26 nhưng vẫn tiếp tục nhận các bản vá bảo mật cho iOS 18. Điều này giúp những thiết bị cũ duy trì khả năng sử dụng ổn định, dù không còn được bổ sung các tính năng mới.

Mặc dù vậy, không ít người dùng vẫn trì hoãn nâng cấp. Một phần nguyên nhân đến từ giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới trên iOS 26, gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số lo ngại thiết kế thay đổi mạnh và không thể hạ cấp về phiên bản cũ nếu không hài lòng. Ngoài ra, cũng có phản hồi cho rằng giao diện mới khó nhìn hơn với người có thị lực kém, dù Apple cho biết đang tiếp tục tinh chỉnh để cải thiện độ rõ.

Tuy nhiên, các chuyên gia thường khuyến nghị cập nhật sớm khi thiết bị còn được hỗ trợ. Bên cạnh việc bổ sung tính năng, những bản nâng cấp hệ điều hành chủ yếu nhằm vá lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác. Do đó, nếu bạn đang sử dụng các mẫu iPhone tương thích, hãy nâng cấp lên iOS 26.3 ngay lập tức để hạn chế rủi ro.

cap-nhat-iphone-len-ios-26-3-5517-7826.jpeg
Tiểu Minh

