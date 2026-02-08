Camera trên iPhone 18 Pro có thể sẽ thay đổi lớn

(PLO) – Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Apple đang chuẩn bị nâng cấp camera trên iPhone 18 Pro nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh, thay vì chỉ tăng thông số kỹ thuật.

TÓM TẮT iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ có thay đổi lớn ở hệ thống camera sau.

Apple có thể nâng cấp cảm biến, ống kính và cách xử lý hình ảnh.

Các thay đổi này tập trung vào chụp ảnh và quay video trong điều kiện thực tế.

Nguồn tin cho biết Apple có thể chuyển sang sử dụng cảm biến mới với kích thước lớn hơn cho camera chính. Cảm biến lớn giúp thu được nhiều ánh sáng hơn, cải thiện ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng và tăng độ chi tiết, đặc biệt là khi chụp đêm hoặc trong nhà.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang thử nghiệm ống kính mới nhằm giảm hiện tượng méo hình và tăng độ sắc nét ở rìa ảnh. Đây là điểm thường bị phàn nàn trên nhiều mẫu smartphone hiện nay, kể cả ở phân khúc cao cấp. Nếu thay đổi này trở thành hiện thực, ảnh chụp từ iPhone 18 Pro có thể đồng đều hơn trên toàn khung hình.

Camera trên iPhone 18 Pro dự kiến sẽ được nâng cấp đáng kể. Ảnh: TIỂU MINH

Một nâng cấp khác được nhắc đến là khả năng zoom quang học. Apple có thể tiếp tục tinh chỉnh hệ thống ống kính tele để tăng chất lượng zoom ở các mức trung bình, thay vì chỉ tập trung vào mức zoom xa. Cách làm này phù hợp hơn với nhu cầu chụp ảnh hằng ngày của người dùng.

Ở mảng quay video, iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ có những cải tiến về xử lý hình ảnh và ổn định khung hình. Công ty nhiều khả năng sẽ tiếp tục tối ưu thuật toán để video ít nhiễu hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp, đồng thời giữ màu sắc ổn định giữa các ống kính.

Nếu đúng như các thông tin rò rỉ, camera sẽ tiếp tục là điểm nhấn lớn nhất trên dòng iPhone Pro thế hệ mới, cho thấy Apple đang ưu tiên cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế, thay vì chạy theo những con số quảng bá.

