Vì sao Elon Musk dự đoán tương lai robot sẽ nhiều hơn con người?

(PLO)- Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Elon Musk đã đưa ra nhận định rằng sự phát triển của AI và robot có thể dẫn đến một thời điểm mà số lượng máy móc vượt qua dân số toàn cầu, kéo theo những thay đổi lớn về kinh tế và lao động.

Robot có thể đảm nhận hầu hết công việc của con người

Trong cuộc trao đổi với Larry Fink, Giám đốc điều hành BlackRock, Elon Musk nói rằng robot và AI đang tiến gần đến khả năng đảm nhận phần lớn công việc hiện nay của con người.

Khi công nghệ đạt đến độ hoàn thiện nhất định, máy móc có thể tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất và dịch vụ, từ lao động chân tay đến các nhiệm vụ phức tạp hơn.

Theo ông, robot trong tương lai sẽ không còn là những thiết bị chuyên dụng chỉ xuất hiện trong nhà máy. Chúng sẽ được sản xuất với số lượng rất lớn và hiện diện rộng rãi trong nền kinh tế, khiến tổng số robot có thể vượt qua số lượng con người trên toàn cầu.

Một hệ quả quan trọng được nhắc đến là sự thay đổi của khái niệm khan hiếm. Cụ thể, khi robot và AI có thể tạo ra hàng hóa và dịch vụ với chi phí rất thấp, việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của xã hội sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với hiện nay.

Cách thức vận hành của nền kinh tế do đó cũng có thể thay đổi sâu sắc. Giá trị lao động, phân phối nguồn lực và vai trò của con người trong chuỗi sản xuất đều sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.

Elon Musk dự đoán số lượng robot sẽ nhiều hơn con người trong tương lai. Ảnh minh họa

AI có thể vượt qua trí tuệ con người

Bên cạnh robot, trí tuệ nhân tạo cũng là trọng tâm của cuộc thảo luận. Musk cho rằng AI đang tiến đến ngưỡng có thể vượt qua năng lực của bất kỳ cá nhân con người nào, và trong những năm tới, thậm chí có thể vượt trội hơn tổng trí tuệ của toàn nhân loại.

Nhận định này tiếp tục làm dấy lên các cuộc tranh luận về mức độ kiểm soát, rủi ro và trách nhiệm khi AI ngày càng được triển khai sâu vào nhiều lĩnh vực quan trọng của xã hội.

Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến Optimus, robot hình người do Tesla phát triển. Không chỉ phục vụ trong môi trường nhà máy, loại robot này được định hướng để thực hiện nhiều công việc khác nhau trong đời sống thường nhật, từ hỗ trợ lao động đến các nhiệm vụ sinh hoạt.

Trong viễn cảnh được vẽ ra, robot hình người sẽ trở thành một phần quen thuộc của xã hội, tương tự cách các thiết bị công nghệ đã dần phổ biến trong nhiều thập kỷ qua.

Dự đoán về một thế giới có nhiều robot hơn con người không tránh khỏi những băn khoăn liên quan đến việc làm, và vai trò của con người. Khi máy móc đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc, câu hỏi đặt ra là con người sẽ thích nghi ra sao.

Mặc dù vậy, Musk tỏ ra lạc quan trước sự chuyển dịch này. Theo ông, nếu được quản lý hợp lý, robot và AI có thể giúp con người rời xa những công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại, để tập trung nhiều hơn vào các hoạt động mang tính sáng tạo và giá trị cao hơn.

