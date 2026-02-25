Tin vui mới nhất dành cho người dùng thiết bị Apple

(PLO)- MacBook Pro thế hệ mới được cho là sẽ có màn hình OLED cảm ứng, kèm theo Dynamic Island tương tự như iPhone.

Theo nguồn tin độc quyền của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch trang bị màn hình cảm ứng cho dòng MacBook Pro, đồng thời bổ sung Dynamic Island, tính năng từng ra mắt trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vào năm 2022.

Báo cáo cho biết thế hệ MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới, có tên mã lần lượt là K114 và K116, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn của Apple trong giai đoạn tới, dù hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Dynamic Island vốn là phần hiển thị hình viên thuốc bao quanh camera trước trên iPhone, dùng để hiển thị thông báo và hoạt động theo thời gian thực như chỉ đường, ghi âm hay tỉ số thể thao. Khi đưa lên MacBook, tính năng này vẫn sẽ tập trung quanh camera nhưng được cho là có kích thước nhỏ hơn so với trên iPhone hiện tại.

Apple nhiều khả năng sẽ trang bị màn hình cảm ứng cho MacBook thế hệ mới. Ảnh: Apple

Việc bổ sung màn hình cảm ứng không đồng nghĩa MacBook sẽ chuyển sang giao diện giống iPad. Theo Bloomberg, MacBook Pro mới vẫn giữ bàn phím và bàn di chuột truyền thống, thay vì áp dụng cơ chế gõ phím trên màn hình như máy tính bảng.

Thay đổi lớn hơn có thể nằm ở giao diện macOS. Phiên bản macOS Tahoe với thiết kế Liquid Glass, sử dụng các bề mặt trong suốt và biểu tượng mang hiệu ứng kính, được cho là sẽ hỗ trợ tốt hơn cho thao tác cảm ứng. Các biểu tượng, thanh trượt và thông báo sẽ được tối ưu để dễ chạm hơn trên màn hình.

Ngoài Dynamic Island, Apple cũng được cho là đang thử nghiệm một số điều chỉnh nhằm giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn bằng tay. Khi nhấn giữ vào thanh menu phía trên, các điều khiển liên quan có thể được phóng to để dễ chọn. Một số thao tác như cuộn nhanh, phóng to thu nhỏ hay mở menu biểu tượng cảm xúc sẽ hoạt động tương tự như trên iOS.

Đáng chú ý, báo cáo còn đề cập đến cơ chế hiển thị các lệnh cảm ứng xung quanh đầu ngón tay khi người dùng chạm vào một nút hoặc điều khiển. Cách làm này nhằm mô phỏng tốt hơn chức năng của chuột hoặc bàn di chuột ngay trên màn hình cảm ứng.

Hiện Apple chưa công bố lịch trình cụ thể cho dòng MacBook Pro có màn hình cảm ứng. Theo Bloomberg, các mẫu K114 và K116 nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trong đợt ra mắt đầu tháng 3 mà được giới thiệu vào thời điểm muộn hơn, với mốc dự kiến là cuối năm 2026.

