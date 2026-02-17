Apple sắp ra mắt MacBook giá rẻ với nhiều màu sắc độc lạ?

(PLO)- Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra một mẫu MacBook giá rẻ, hướng đến nhóm người dùng phổ thông.

Theo Bloomberg, thiết bị này có thể xuất hiện tại một sự kiện vào tháng 3-2026, và đi kèm với hàng loạt màu sắc mới, khác biệt so với các dòng Mac hiện nay.

Điểm đáng chú ý là chiếc MacBook giá rẻ có thể không dùng chip Apple Silicon dành riêng cho máy Mac, mà chuyển sang chip A18 Pro từng xuất hiện trên dòng iPhone 16. Dù hiệu năng dự kiến thấp hơn MacBook Air, nhưng con chip này vẫn được đánh giá đủ mạnh cho các nhu cầu phổ biến, thậm chí là chipset iPhone đầu tiên có khả năng cạnh tranh với chip M1 đời đầu.

Người dùng gọi video trong dịp Tết cần lưu ý điều này (PLO)- Từ nhắn tin, gọi video đến gửi lời chúc đầu năm qua điện thoại, công nghệ đang thay đổi cách các thành viên giữ liên lạc, đặc biệt trong dịp Tết, thời điểm nhu cầu kết nối tăng cao.

MacBook giá rẻ nhiều khả năng sẽ có thêm các màu sắc mới. Ảnh: 9to5mac

Về thiết kế, máy được cho là sở hữu màn hình nhỏ hơn 13 inch, nhiều khả năng quanh mức 12,9 inch. Apple cũng không chọn vỏ nhựa để cắt giảm chi phí như một số dự đoán trước đó. Thay vào đó, hãng được cho là đã phát triển quy trình sản xuất vỏ nhôm mới, giúp rút ngắn thời gian gia công và giảm chi phí mà vẫn giữ cảm giác cao cấp.

Màu sắc có thể trở thành điểm nhấn của sản phẩm. Gurman tiết lộ Apple đang thử nghiệm nhiều lựa chọn như vàng nhạt, xanh lá nhạt, xanh dương, hồng, bạc truyền thống và xám đậm. Nếu được giữ lại khi ra mắt, đây sẽ là một trong những dòng MacBook có bảng màu đa dạng hơn thường lệ.

Giá bán dự kiến khoảng 699 USD, thấp hơn đáng kể so với mức khởi điểm 999 USD của MacBook Air. Với mức giá này, Apple dường như đang muốn mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là người dùng phổ thông hoặc sinh viên cần một chiếc laptop phục vụ các tác vụ cơ bản.

Mặc dù vậy, tất cả vẫn đang dừng ở mức tin đồn và người dùng có thể sẽ không phải chờ lâu để biết thông tin chính thức nếu Apple thực sự tổ chức sự kiện vào tháng tới.

Nếu iPhone của bạn có trong danh sách này, hãy cập nhật ngay lập tức (PLO)- Không ít người dùng vẫn trì hoãn nâng cấp iPhone vì ngại thay đổi giao diện hoặc lo phát sinh lỗi. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không hề hay biết.