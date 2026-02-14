Google tiết lộ 5 cách giúp bạn vui Tết an toàn

(PLO)- Khi được nghỉ Tết, trẻ sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để truy cập Internet, từ đó cũng kéo theo không ít rủi ro nếu các bậc phụ huynh thiếu sự theo dõi.

Mới đây, Google đã giới thiệu một số tính năng mới nhằm giúp các gia đình quản lý việc sử dụng Internet của trẻ tốt hơn trong dịp Tết. Các biện pháp tập trung vào việc tăng cường lớp bảo vệ mặc định cho người dùng dưới 18 tuổi, đồng thời mở rộng công cụ để phụ huynh chủ động kiểm soát trải nghiệm trực tuyến của con.

Điểm mới đáng chú ý là tính năng giới hạn thời lượng xem YouTube Shorts. Trong phần cài đặt trải nghiệm có giám sát, phụ huynh có thể thiết lập thời gian xem nội dung ngắn và đưa giới hạn về mức 0. Điều này sẽ phần nào hạn chế được việc trẻ dành quá nhiều thời gian để xem video ngắn trong dịp Tết.

Google chia sẻ một số mẹo nhỏ giúp trẻ an toàn hơn trong dịp Tết.

Song song đó, nhiều cơ chế an toàn cũng được bật sẵn khi trẻ đăng nhập tài khoản Google. Cụ thể, SafeSearch tự động lọc hoặc làm mờ nội dung nhạy cảm trên công cụ tìm kiếm.

Trên YouTube, video tải lên được đặt ở chế độ riêng tư, tính năng tự động phát bị tắt, đồng thời hệ thống sẽ nhắc người dùng nghỉ ngơi hoặc đi ngủ để hạn chế việc xem quá lâu. Các quảng cáo nhắm mục tiêu và danh mục quảng cáo nhạy cảm cũng bị hạn chế đối với nhóm người dùng này.

Ứng dụng Family Link tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý thiết bị của trẻ. Thông qua công cụ này, phụ huynh có thể phê duyệt ứng dụng trước khi tải, đặt giới hạn thời gian sử dụng, theo dõi vị trí thiết bị hoặc kích hoạt chế độ “Giờ học” nhằm giảm xao nhãng. Bộ lọc trên trình duyệt Chrome cũng giúp kiểm soát các trang web mà trẻ có thể truy cập.

Ứng dụng Family Link giúp cha mẹ quản lý con trẻ hiệu quả hơn. Ảnh: Google

Tính đến tháng 1-2026, Google Play Protect đã chặn 9,89 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi chứa mã độc trên 2,17 triệu thiết bị Android tại Việt Nam.

Ông Arun Kumar, Phó Chủ tịch khu vực APAC của ManageEngine, nhận định với hơn 79% dân số Việt Nam sử dụng Internet, các hình thức lừa đảo bằng AI và deepfake đang trở thành mối quan ngại lớn.

“Không một công cụ đơn lẻ nào có thể bảo vệ người dùng khỏi toàn bộ các mối đe dọa đang liên tục tiến hóa,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh việc kết hợp nhận thức của người dùng với các hệ thống giám sát tự động là yếu tố then chốt để giảm rủi ro.

Các chuyên gia cũng cho rằng khi trẻ tiếp cận Internet sớm hơn, việc tích hợp bảo mật ngay từ khâu thiết kế cùng sự đồng hành của phụ huynh sẽ góp phần xây dựng môi trường trực tuyến an toàn và bền vững hơn.

Ông Arun Kumar, Phó Chủ tịch khu vực APAC của ManageEngine.

