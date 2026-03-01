4 sai lầm khiến ngôi nhà của bạn dễ bị theo dõi

(PLO)- Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng thiết bị và cấu hình WiFi, bạn đã có thể giảm đáng kể nguy cơ bị theo dõi và xâm nhập.

Các thiết bị thông minh như camera, chuông cửa, loa thông minh… mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không biết cách thiết lập hoặc làm sai cách, chúng có thể trở thành điểm yếu khiến ngôi nhà của bạn dễ bị xâm nhập.

Đầu tiên, bạn cần phải tăng cường bảo vệ mạng WiFi bởi đây là nền tảng kết nối của toàn bộ hệ thống thông minh trong nhà.

Nhiều người thường có thói quen giữ nguyên mật khẩu mặc định của router WiFi vì ngại đổi hoặc sợ quên. Trong khi đó, các mật khẩu này thường khá phổ biến và có thể bị dò ra dễ dàng bằng các công cụ hỗ trợ.

Đổi mật khẩu mặc định của router WiFi để hạn chế nguy cơ bị theo dõi. Ảnh minh họa: AI

Để khắc phục hạn chế này, người dùng nên đặt mật khẩu mạnh, riêng biệt và thay đổi ngay từ đầu lúc lắp đặt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tạo một mạng WiFi riêng dành cho khách, điều này sẽ giúp tách biệt thiết bị cá nhân với thiết bị của người ngoài, hạn chế nguy cơ lây nhiễm hoặc rò rỉ dữ liệu.

Xét về khía cạnh bảo vệ vật lý. Nếu bạn vẫn đang sử dụng ổ khóa cơ thông thường, nguy cơ bị sao chép chìa khóa, thất lạc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này, người dùng nên chuyển sang sử dụng các mẫu ổ khóa thông minh, quản lý việc ra vào bằng mã số hoặc ứng dụng (thay vì chìa khóa). Nếu cần cho người thân hay thợ sửa chữa vào nhà trong thời gian ngắn, bạn có thể tạo mã tạm và xóa đi sau đó.

Tuy nhiên, vì thiết bị này kết nối mạng nên bạn cần phải thường xuyên cập nhật phần mềm điều khiển trên ứng dụng, đặt mật khẩu mạnh cho tài khoản quản lý và không chia sẻ cho người khác.

Lắp đặt camera đúng vị trí sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ ngôi nhà của bạn. Ảnh: Pexels

Ở thời điểm hiện tại, đa số các gia đình đều lắp đặt camera quan sát cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, trước khi lắp đặt, người dùng nên tìm hiểu cách nhà sản xuất xử lý và lưu trữ dữ liệu để tránh đánh đổi quyền riêng tư.

Khi bố trí camera ngoài trời, nên hướng về các lối đi tối, góc khuất hoặc cửa sổ ít người chú ý thay vì chỉ quay ra đường. Đặt camera ở vị trí đủ cao cũng giúp hạn chế nguy cơ bị phá hoại. Với camera trong nhà, cần cân nhắc vị trí phù hợp, tránh ghi hình không gian riêng tư.

Cuối cùng là hệ thống chiếu sáng thông minh, có thể điều khiển từ xa qua WiFi. Khi kết hợp với cảm biến chuyển động ngoài sân, đèn có thể bật sáng ngay khi phát hiện người tiếp cận, vừa gây chú ý vừa hỗ trợ camera ghi hình rõ hơn.

