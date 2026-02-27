Google ra mắt Nano Banana 2, tạo ảnh AI gần như tức thì

Việc tạo ảnh bằng AI lâu nay thường đi kèm cảm giác chờ đợi, đặc biệt khi người dùng muốn hình ảnh đủ sắc nét để sử dụng cho mục đích chuyên nghiệp. Google cho biết họ muốn thay đổi điều đó bằng Nano Banana 2, còn có tên gọi khác là Gemini 3.1 Flash Image.

Theo Google, Nano Banana 2 được xây dựng để kết hợp các tính năng nâng cao của dòng Pro nhưng vẫn có tốc độ xử lý nhanh. Thay vì phải chọn giữa chất lượng cao nhưng xử lý chậm, hoặc nhanh nhưng chỉ ở mức chấp nhận được, mô hình mới được thiết kế để cân bằng cả hai yếu tố này trong cùng một trải nghiệm.

Nano Banana 2 hiện đã được triển khai cho người dùng Google Gemini. Ảnh: TIỂU MINH

Một điểm đáng chú ý là khả năng tích hợp trực tiếp với Google Search và dữ liệu theo thời gian thực. Điều này giúp hệ thống hiểu rõ hơn ngữ cảnh yêu cầu, thay vì chỉ dựa trên mô tả văn bản đơn thuần. Google cho biết mô hình có thể xử lý tốt hơn các chi tiết liên quan đến văn bản trong ảnh, bao gồm tạo chữ rõ ràng và hỗ trợ dịch sang nhiều ngôn ngữ.

Nano Banana 2 cũng cải thiện tính nhất quán của nhân vật hoặc đối tượng trong nhiều hình ảnh khác nhau. Theo thông tin từ Google, cùng một nhân vật có thể được duy trì diện mạo tương đồng trong tối đa 14 hình ảnh riêng biệt. Đây là điểm thường gây khó khăn với nhiều công cụ tạo ảnh AI trước đó, khi mỗi lần tạo lại cho ra một phiên bản khác biệt đáng kể.

Nano Banana 2 tích hợp trực tiếp với Google Search và dữ liệu theo thời gian thực. Ảnh: TIỂU MINH

Về chất lượng, mô hình hỗ trợ nhiều kích thước đầu ra, từ hình ảnh dùng cho bài đăng mạng xã hội đến hình nền độ phân giải 4K. Google cho biết hệ thống được tinh chỉnh để cải thiện ánh sáng và kết cấu, hướng đến chất lượng gần với tiêu chuẩn phòng studio.

Song song đó, Google cũng áp dụng cơ chế gắn nhãn rõ ràng cho các hình ảnh được tạo bằng AI, nhằm giúp người xem nhận biết nguồn gốc nội dung. Đây là bước đi thể hiện nỗ lực minh bạch khi AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sáng tạo hình ảnh.

Nano Banana 2 hiện đã được triển khai trên các sản phẩm của Google, bao gồm ứng dụng Gemini và Google Search. Với người dùng Gemini, mô hình mới sẽ dần thay thế phiên bản cũ, mang lại tốc độ phản hồi nhanh hơn trong quá trình tạo và chỉnh sửa ảnh.

Nano Banana 2 hiện đã có sẵn cho người dùng Gemini. Ảnh: Google

