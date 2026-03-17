Người dùng nên biết điều này để hạn chế bị lừa trong năm 2026

(PLO)- Chỉ một sơ suất nhỏ khi đăng nhập, mua sắm hoặc mở email cũng có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt dữ liệu.

Thực tế, việc sử dụng mật khẩu mạnh hay duyệt web ở chế độ ẩn danh không đủ để giúp bạn an toàn. Đặc biệt là khi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, từ email giả mạo, tin nhắn chứa liên kết độc hại cho đến website được thiết kế giống hệt trang web chính thức của ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử.

Để giảm thiểu rủi ro, người dùng cần chủ động thay đổi thói quen bảo mật thay vì chỉ trông chờ vào may mắn.

Một trong những biện pháp cơ bản nhưng hiệu quả là thay đổi mật khẩu định kỳ và không dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Khi một dịch vụ bị lộ dữ liệu, các tài khoản khác sử dụng cùng mật khẩu cũng có thể bị ảnh hưởng. Người dùng có thể cài đặt các ứng dụng quản lý mật khẩu như Bitwarden, 1Password… để lưu trữ, quản lý và tạo mật khẩu mạnh mà không cần nhớ tất cả thông tin đăng nhập.

Kích hoạt các lớp bảo vệ và cẩn trọng sẽ giúp bạn hạn chế bị lừa. Ảnh: Pexels

Song song đó, bạn cũng cần thận trọng với các email, tin nhắn hoặc liên kết không rõ nguồn gốc. Hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo thông báo giao hàng, khuyến mãi hoặc cảnh báo tài khoản có vấn đề để dụ người dùng nhấp vào liên kết và nhập thông tin cá nhân.

Trong trường hợp lỡ truy cập vào một liên kết đáng ngờ, người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc mã xác thực.

Việc kích hoạt xác thực hai yếu tố cũng được xem là một lớp bảo vệ quan trọng. Khi bật 2FA, ngoài mật khẩu, bạn sẽ phải nhập thêm mã xác thực được gửi về điện thoại hoặc thông qua ứng dụng tạo mã. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản ngay cả khi mật khẩu đã bị lộ.

Cuối cùng là cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và các ứng dụng để vá các lỗ hổng bảo mật. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cân nhắc cài đặt thêm các phần mềm bảo mật uy tín để phát hiện và ngăn chặn mã độc.

