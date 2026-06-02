Một trong những thứ tốt nhất của iPhone thực chất lại do Samsung sản xuất

(PLO)- Mỗi năm Apple bán ra hàng trăm triệu chiếc iPhone, nhưng phần lớn màn hình OLED trên những thiết bị này lại được sản xuất bởi Samsung.

Khi nhắc đến iPhone, nhiều người thường nghĩ đến Apple như công ty đứng sau mọi công nghệ tạo nên sản phẩm. Từ thiết kế, hệ điều hành cho đến các tính năng mới, Apple luôn xuất hiện như nhân vật chính trong câu chuyện về iPhone.

Tuy nhiên, có một sự thật thú vị mà không phải người dùng nào cũng biết. Một trong những linh kiện quan trọng nhất trên iPhone, chính là màn hình OLED, lại chủ yếu được sản xuất bởi Samsung Display, công ty thuộc tập đoàn Samsung. Đây cũng là thương hiệu đang cạnh tranh trực tiếp với Apple trên thị trường smartphone.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng điều này đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Từ khi Apple chuyển sang sử dụng màn hình OLED trên iPhone X vào năm 2017, Samsung Display đã trở thành đối tác cung ứng quan trọng nhất của hãng. Lý do khá đơn giản, Samsung hiện vẫn là một trong những nhà sản xuất màn hình OLED hàng đầu thế giới với năng lực sản xuất lớn và tỷ lệ thành phẩm ổn định.

Màn hình trên iPhone chủ yếu vẫn do Samsung sản xuất. Ảnh: TIỂU MINH

Trên thực tế, Apple không trực tiếp sản xuất màn hình cho iPhone. Công ty sẽ đưa ra các yêu cầu rất khắt khe về độ sáng, khả năng hiển thị màu sắc, mức tiêu thụ điện năng, độ bền và nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Sau đó, các đối tác như Samsung Display, LG Display hoặc BOE sẽ sản xuất tấm nền theo những yêu cầu này.

Điều đó cũng giải thích vì sao hai chiếc điện thoại cùng sử dụng công nghệ OLED nhưng chất lượng hiển thị có thể khác nhau đáng kể. Phần cứng chỉ là một phần của câu chuyện, trong khi khả năng tinh chỉnh và tối ưu của từng hãng mới quyết định trải nghiệm cuối cùng.

Dù Apple đã nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng cách hợp tác thêm với LG Display và BOE, nhưng Samsung vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các dự án màn hình cao cấp. Theo nhiều báo cáo trong ngành, những công nghệ màn hình mới nhất hoặc các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao thường tiếp tục được giao cho Samsung Display đảm nhiệm.

Một số nguồn tin cho biết Samsung Display đang là đối tác chủ chốt cung cấp màn hình OLED cho thế hệ iPhone tiếp theo, đồng thời được cho là nhà cung cấp màn hình gập cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Câu chuyện giữa Apple và Samsung cho thấy ngành công nghệ vận hành phức tạp hơn nhiều so với những gì người dùng nhìn thấy. Trên thị trường, hai công ty là đối thủ cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực smartphone. Nhưng phía sau hậu trường, họ vẫn là những đối tác quan trọng của nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với người dùng, điều đó cũng lý giải vì sao màn hình iPhone liên tục nằm trong nhóm được đánh giá cao nhất thị trường. Đằng sau logo quả táo quen thuộc là sự góp mặt của nhiều công ty công nghệ lớn, trong đó có chính đối thủ mà Apple cạnh tranh từng ngày.

