Thông tin quan trọng dành cho người dùng Zalo

(PLO)- Zalo đang bổ sung nhiều tính năng AI nhằm hỗ trợ người dùng gọi video, nhắn tin và thao tác dễ dàng hơn, đặc biệt với người lớn tuổi, khiếm thị hoặc thường xuyên dùng giọng nói để nhập nội dung.

Các ứng dụng nhắn tin hiện nay không chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi hằng ngày, mà còn trở thành công cụ liên lạc chính của nhiều gia đình, nhóm làm việc và cộng đồng.

Tính năng AI đầu tiên phải kể đến là chuyển lời nói trong cuộc gọi thành chữ theo thời gian thực và hiển thị ngay trên màn hình. Người dùng có thể vừa nghe, vừa đọc nội dung trao đổi, nhất là trong các tình huống âm thanh không rõ, môi trường xung quanh ồn hoặc kết nối mạng chập chờn.

Cách bật tính năng phụ đề khi gọi video bằng Zalo.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi hoặc người gặp khó khăn về thính lực, bởi nội dung cuộc trò chuyện không chỉ phụ thuộc vào âm thanh. Để sử dụng, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng ba chấm khi đang gọi video, sau đó bật Phụ đề.

Bên cạnh cuộc gọi video, Zalo cũng hỗ trợ tính năng đọc màn hình nhằm giúp người khiếm thị thao tác thuận tiện hơn. Khi sử dụng cùng các công cụ trợ năng của điện thoại, ứng dụng có thể đọc nội dung tin nhắn, thông tin người gửi, thời gian gửi, tệp đính kèm, đồng thời mô tả hình ảnh hoặc sticker trong đoạn chat.

Nhiều tính năng trên Zalo hỗ trợ người khiếm thị.

Tính năng này còn hỗ trợ người dùng nhận biết vị trí các nút chức năng trên màn hình. Khi di chuyển ngón tay, hệ thống sẽ đọc tên nút bấm, cảnh báo hoặc thông báo tương ứng, từ đó giúp người dùng chọn đúng thao tác cần thực hiện. Trong lúc soạn tin nhắn, bàn phím cũng có thể đọc từng chữ cái theo chuyển động của ngón tay để hạn chế nhập sai.

Người dùng Android có thể bật TalkBack trong phần Cài đặt - Trợ năng. Với iPhone, người dùng vào Cài đặt, chọn Trợ năng và bật VoiceOver để sử dụng các hỗ trợ đọc màn hình tương ứng.

Ngoài ra, Zalo tiếp tục nâng cấp tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, vốn ra mắt từ năm 2025 và hiện có hơn 8 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng. Tính năng này cho phép người dùng nói thay vì gõ, phù hợp khi đang di chuyển, bận tay hoặc cần gửi nội dung nhanh.

Sau một năm cải tiến, công cụ chuyển giọng nói thành văn bản đã được nâng độ chính xác, nhận diện tốt hơn nhiều phương ngữ và giảm lỗi trong môi trường có tiếng ồn. Văn bản sau khi chuyển cũng được xử lý chỉn chu hơn về dấu câu, chữ viết hoa, chữ số và danh từ riêng, giúp tin nhắn dễ đọc hơn trước khi gửi.

Chuyển giọng nói thành văn bản trên Zalo.

