Người dùng Zalo nên biết điều này để tránh mất quyền lợi

Theo Zalo, khi người khác mở ảnh đại diện của bạn rồi thực hiện thao tác quay, chụp, màn hình sẽ hiển thị màu đen thay vì lưu lại hình ảnh. Đây là thay đổi đáng chú ý với những người không muốn ảnh đại diện của mình bị lưu lại ngoài ý muốn.

Trên các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội, ảnh đại diện thường là hình ảnh cá nhân, ảnh gia đình hoặc những thông tin có thể giúp nhận diện người dùng. Do đó, việc hạn chế quay chụp màn hình có thể giúp bạn bảo vệ hình ảnh cá nhân tốt hơn.

Zalo bổ sung tính năng chặn chụp ảnh đại diện.

Bên cạnh tính năng mới, Zalo cũng cho phép người dùng tự điều chỉnh nhiều thiết lập riêng tư trong ứng dụng. Người dùng có thể chọn ai được xem ngày sinh, trạng thái truy cập, nhật ký, hoặc ai có thể nhắn tin, gọi điện và gửi lời mời kết bạn.

Để kiểm tra, bạn hãy mở Zalo, vào mục Cá nhân, chọn Quyền riêng tư rồi điều chỉnh các tùy chọn theo nhu cầu. Đây là phần nên được rà soát định kỳ, nhất là với những tài khoản thường xuyên nhận lời mời kết bạn hoặc liên hệ từ người lạ.

Ngoài ra, Zalo cũng khuyến nghị người dùng nên bật bảo mật 2 lớp để tăng độ an toàn cho tài khoản. Khi tài khoản đăng nhập bằng mật khẩu trên thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu thêm mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc email đã liên kết.

Ứng dụng cũng có mục kiểm tra bảo mật, cho phép người dùng rà soát các thông tin như định danh tài khoản, số điện thoại, phiên bản Zalo và các gợi ý bảo vệ tài khoản.

