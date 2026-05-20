Chiêu lừa mới nhắm vào phụ huynh có con nghỉ hè

(PLO)- Khi kỳ nghỉ hè đến gần, nhu cầu tìm kiếm các lớp kỹ năng, trại hè và chương trình ngoại khóa cho trẻ bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng tâm lý của phụ huynh để giăng bẫy lừa đảo.

Chỉ với vài phút tìm kiếm trên Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội, phụ huynh có thể bắt gặp hàng loạt quảng cáo hấp dẫn về các chương trình hè với lời giới thiệu về học phí ưu đãi, số lượng có hạn hoặc nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Mặc dù vậy, phía sau những thông tin tưởng chừng như hấp dẫn này đôi khi lại là cái bẫy đã được dựng sẵn.

Theo đó, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo fanpage Facebook, tài khoản Zalo hoặc website giả mạo các đơn vị đào tạo và tổ chức hoạt động dành cho trẻ em. Những trang này thường sử dụng hình ảnh bắt mắt, video hoạt động thực tế, thậm chí sao chép thông tin từ các đơn vị uy tín để tạo lòng tin với phụ huynh.

Sau khi phụ huynh để lại thông tin đăng ký, các đối tượng sẽ nhanh chóng liên hệ tư vấn, liên tục thúc giục chuyển tiền giữ chỗ hoặc đóng học phí sớm để nhận ưu đãi. Nhiều trường hợp còn đưa ra thông báo kiểu “chỉ còn vài suất cuối”, “ưu đãi kết thúc trong hôm nay” để tạo áp lực khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Thông tin quan trọng dành cho người dùng thẻ căn cước (PLO)- Mới đây, Công an TP Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn kẻ gian giả danh cán bộ, yêu cầu người dân cập nhật số căn cước và thông tin nhà đất rồi gửi đường link giả mạo để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phụ huynh cần cảnh giác với các khóa đăng ký trại hè, kỹ năng... yêu cầu chuyển tiền hoặc nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa: AI

Đặc biệt, một số đối tượng còn gửi đường link đăng ký trực tuyến và yêu cầu phụ huynh nhập thông tin ngân hàng, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân với lý do xác minh thanh toán hay kích hoạt hồ sơ. Khi có được thông tin, chúng có thể chiếm quyền tài khoản ngân hàng và lấy tiền của nạn nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh nên tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức trước khi đăng ký cho con tham gia các chương trình hè. Việc đăng ký nên thực hiện thông qua website, fanpage hoặc kênh liên hệ chính thức đã được xác minh. Ngoài ra, cần đặc biệt cẩn trọng với những chương trình quảng cáo giá quá rẻ, yêu cầu chuyển khoản gấp hoặc thanh toán vào tài khoản cá nhân.

Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Samsung cảnh báo người dùng Galaxy nên làm điều này ngay (PLO)- Samsung khuyến cáo người dùng điện thoại Galaxy nên xóa ngay các ứng dụng được cài đặt từ những nguồn không chính thức để tránh bị lộ dữ liệu cá nhân.

Thông tin quan trọng dành cho 3 tỉ người dùng Google Chrome (PLO)- Google vừa phát hành bản vá khẩn cấp cho trình duyệt Chrome sau khi phát hiện tới 14 lỗ hổng bảo mật mới, có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển thiết bị.