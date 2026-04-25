Nhận được tin nhắn phạt nguội kiểu này, người dùng nên xóa ngay để tránh mất tiền

(PLO)- Một tin nhắn thông báo phạt nguội tưởng chừng bình thường có thể là bước đầu để kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP của người dùng.

Thông báo phạt nguội giả mạo

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh việc nhận được tin nhắn thông báo phương tiện bị phạt nguội, kèm theo một đường link để “kiểm tra biên bản” hoặc “đóng phạt ngay”. Nội dung tin nhắn thường được viết theo kiểu gấp gáp, yêu cầu người nhận xử lý trong thời gian ngắn để tránh bị tăng mức phạt, giữ giấy tờ hoặc ảnh hưởng đến đăng kiểm.

Thủ đoạn này không mới, nhưng dễ đánh trúng tâm lý của người đi xe, nhất là trong bối cảnh nhiều người có thói quen tra cứu phạt nguội qua mạng. Khi bấm vào liên kết, người dùng sẽ bị chuyển hướng đến một trang web giả mạo, yêu cầu nhập biển số xe, họ tên, số CCCD, số điện thoại, thông tin ngân hàng hoặc mã OTP.

Thông báo phạt nguội giả mạo có chứa liên kết độc hại để đánh cắp tài khoản ngân hàng. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong một số trường hợp, website giả còn yêu cầu tải ứng dụng để “xác minh hồ sơ”. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm, bởi ứng dụng lạ có thể yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, thông báo hoặc điều khiển thiết bị. Khi đó, kẻ gian có thể lấy mã xác thực, chiếm quyền tài khoản và thực hiện các giao dịch trái phép.

Dấu hiệu nhận biết tin nhắn phạt nguội giả mạo Đầu tiên là tin nhắn được gửi từ số điện thoại cá nhân, liên kết không rõ ràng, có tên miền lạ, viết sai chính tả hoặc dùng các ký tự gần giống tên cơ quan nhà nước. Dấu hiệu thứ hai là nội dung tạo áp lực, chẳng hạn yêu cầu đóng phạt ngay trong ngày, giữ giấy phép lái xe hoặc chuyển hồ sơ xử lý nếu không bấm vào link. Dấu hiệu thứ ba là yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm. Khi một trang web yêu cầu nhập mã OTP, mật khẩu ngân hàng, số thẻ, mã CVV hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, người dùng nên dừng lại ngay lập tức.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Cách kiểm tra chính thống và được nhiều người sử dụng nhất là thông qua website của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tại địa chỉ https://www.csgt.vn/.

Tại giao diện chính, bạn chỉ cần tìm đến mục Tra cứu phạt nguội ở góc phải, sau đó chọn loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện), nhập biển số theo đúng định dạng quy định rồi nhấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau vài giây. Nếu không có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu. Ngược lại, nếu có lỗi, thông tin chi tiết sẽ được liệt kê, bao gồm thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị xử lý.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất trên website của Cục Cảnh sát Giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách đóng phạt nguội online

Khi nhận được giấy báo hoặc biên bản thông báo đóng phạt nguội, người dân có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html.

Tại đây, ngoài việc xem lỗi vi phạm, người dùng còn có thể thực hiện các bước tiếp theo như nộp phạt trực tuyến. Việc thanh toán thường được tích hợp với ngân hàng, ví điện tử… giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Tra cứu phạt nguội trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, dữ liệu phạt nguội không phải lúc nào cũng được cập nhật ngay lập tức. Tùy từng địa phương, thông tin có thể xuất hiện sau vài ngày đến vài tuần kể từ thời điểm vi phạm. Do đó, nếu bạn vừa di chuyển nhiều trong dịp lễ, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ hoặc cao tốc có lắp camera giám sát, nên kiểm tra lại sau một thời gian thay vì chỉ tra cứu một lần.

Ngược lại, nếu phát hiện có dấu hiệu nhầm lẫn về biển số, thời gian hoặc phương tiện, chủ xe nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết. Không nên bỏ qua hoặc chờ đợi vì điều này có thể kéo dài thời gian xử lý sau này.

