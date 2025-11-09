(PLO)- Việc triển khai hệ thống camera AI trên toàn quốc không chỉ giúp giám sát hiệu quả hơn mà còn đặt nền móng cho mô hình đô thị thông minh trong tương lai gần.

Tăng cường giám sát và thay đổi hành vi tham gia giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Việt Nam đang triển khai kế hoạch lắp đặt hàng ngàn camera AI trên toàn quốc nhằm phát hiện và xử lý vi phạm tự động. Những hệ thống này có khả năng nhận diện hành vi như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, hay chạy quá tốc độ.

Tại TP.HCM, từ ngày 1-9-2025, hệ thống camera AI đã bắt đầu vận hành chính thức. Chỉ trong tháng đầu tiên, hơn 3.100 trường hợp vi phạm đã được ghi nhận. Đáng chú ý, sang tháng thứ hai, số trường hợp vi phạm giảm còn khoảng 1.000, tức giảm gần ba lần, cho thấy hiệu quả rõ rệt khi người dân biết có hệ thống giám sát 24/24 hoạt động liên tục.

Tại Hà Nội và các tuyến cao tốc, mô hình tương tự cũng đang được mở rộng. Các camera AI thí điểm đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm chỉ sau vài giờ vận hành, giúp lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, chính xác mà không cần can thiệp thủ công.

Cách kiểm tra xe của bạn có bị phạt nguội bằng camera AI không. Ảnh: MINH HOÀNG

Mới đây, trang Facebook của Cục Cảnh Sát Giao Thông đã đăng tải danh sách các trường hợp vi phạm bị camera AI phát hiện. Cụ thể, camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 20 trường hợp không thắt dây đai an toàn, camera tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện 29 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, hơn 100 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ, 3 trường hợp đi ngược chiều…

Để kiểm tra xe của bạn có bị phạt nguội bằng camera AI hay không, bạn có thể truy cập vào địa chỉ https://vncameraai.vercel.app/ , dữ liệu tổng hợp từ Cục CSGT.

Nhập biển số xe cần tra cứu phạt nguội. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây, bạn chỉ cần nhập biển số xe tương ứng theo quy định, sau đó nhấn Tra cứu. Nếu muốn lọc theo vi phạm, người dùng hãy chọn các bộ lọc như chạy ngược chiều, không mũ, sai làn… Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác, bạn nên để mặc định.

Nếu xe của bạn vi phạm và bị camera AI ghi lại, bạn sẽ thấy phương tiện xuất hiện trong danh sách bên dưới, kèm theo hình thức vi phạm, thời gian, vị trí camera, hãng/màu xe và trạng thái (chưa xử lý hoặc đã xử lý).

Danh sách các phương tiện vi phạm bị camera AI phát hiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể cài đặt ứng dụng VNeTraffic thông qua Google Play hoặc App Store. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID tương ứng.

Tại giao diện chính, bạn chỉ cần chọn Tra cứu phạt nguội, lựa chọn loại phương tiện và nhập biển số tương ứng. Nếu có vi phạm, ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị bên dưới.

Trong trường hợp bị phạt nguội, người dùng nên chủ động đóng phạt sớm thông qua hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Tra cứu phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: MINH HOÀNG

Hướng tới giao thông thông minh và đô thị an toàn

Việc áp dụng camera AI không chỉ dừng lại ở mục tiêu xử phạt mà còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hạ tầng giao thông thông minh.

Dữ liệu hình ảnh thu được có thể kết nối với hệ thống đèn tín hiệu, bản đồ giao thông thời gian thực và trung tâm điều hành đô thị. Khi xảy ra ùn tắc, tai nạn hoặc vi phạm, hệ thống có thể tự động cảnh báo để điều tiết giao thông.

Theo định hướng của Bộ Công an, dữ liệu từ camera AI sẽ được tích hợp với cơ sở dữ liệu đăng ký xe và danh sách chủ phương tiện, hướng đến việc xử lý vi phạm điện tử toàn trình.

