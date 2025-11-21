(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể dễ dàng làm thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Người dân có thể dễ dàng làm lại thẻ căn cước ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm lại thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID

Việc làm lại thẻ căn cước khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng hiện đã tương đối đơn giản, nhất là khi dịch vụ này được tích hợp lên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store. Trước đó không lâu, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Do đó, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

Cài đặt ứng dụng VNeID và định danh mức 2. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Sau khi đăng nhập hoàn tất, người dùng chỉ cần tìm đến mục Thủ tục hành chính - Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) - Tạo mới yêu cầu (bản thân/khai hộ).

Tạo yêu cầu cấp lại thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, đơn cử như chọn cấp thực hiện, nơi thực hiện (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại), cơ quan thực hiện… Để tiết kiệm thời gian, người dùng nên chọn hình thức nhận thẻ căn cước qua dịch vụ bưu chính rồi nhấn Tiếp tục.

- Bước 4: Cuối cùng, người dùng chỉ cần chọn phương thức thanh toán, đánh dấu vào ô “Tôi xin cam đoan…” rồi nhấn Gửi hồ sơ. Lệ phí cấp lại thẻ căn cước là 17.500 đồng, kèm theo phí vận chuyển cho đơn vị chuyển phát.

Nhận thẻ căn cước mới qua dịch vụ bưu chính. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể dễ dàng làm lại thẻ căn cước mới. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt áp lực cho người dân và cơ quan quản lý.

