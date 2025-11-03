Cách đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID để không bị phạt 1 triệu

(PLO)- Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dùng có thể dễ dàng đăng ký tạm trú ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an địa phương.

Trong thời đại hiện nay, các thủ tục hành chính ngày càng được số hóa nhằm tiết kiệm thời gian và giảm bớt phiền hà cho người dân. Một trong những tiện ích đáng chú ý là việc đăng ký tạm trú trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID, nền tảng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Đăng ký tạm trú là gì?

Đăng ký tạm trú là việc công dân khai báo nơi sinh sống hiện tại của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đăng ký tạm trú chỉ thực hiện khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú, để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên (Khoản 9 Điều 2 Luật cư trú năm 2020).

Những loại giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID bạn cần biếtLongform (PLO)- Nhiều loại giấy tờ hiện đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện hơn khi đi làm các thủ tục hành chính.

Đăng ký tạm trú qua ứng dụng VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

Những việc cần chuẩn bị trước khi đăng ký tạm trú

Để thực hiện đăng ký tạm trú, người dùng cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID, tức là đã xác thực đầy đủ bằng căn cước công dân gắn chip (thẻ căn cước), khuôn mặt hoặc vân tay. Ứng dụng cần được cập nhật lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play để đảm bảo tương thích và đầy đủ tính năng.

Ngoài ra, người dùng nên chuẩn bị giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, chẳng hạn hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác nhận của chủ hộ. Một số địa phương đã kết nối dữ liệu cư trú nên VNeID có thể tự động trích xuất thông tin này mà không cần tải lên thủ công.

Các bước đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn mục Thủ tục hành chính - Đăng ký tạm trú.

- Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác thực bảo mật bằng mã PIN, Face ID hoặc Touch ID tùy thiết bị.

- Bước 3: Chọn đối tượng thực hiện. Nếu đăng ký cho bản thân, chọn “Bản thân”; nếu khai hộ người khác (như người thân, sinh viên, lao động thuê trọ) thì chọn “Khai hộ”.

Đăng ký tạm trú trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Chọn hình thức tạm trú. Người dùng có thể “Lập hộ mới” (tức đăng ký hộ tạm trú riêng tại chỗ ở mới) hoặc “Đăng ký vào hộ đã có sẵn” (trường hợp ở cùng người khác).

- Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin địa chỉ cần thiết như tỉnh, huyện, xã, số nhà, tên đường và mối quan hệ với chủ hộ (nếu có). Có hai hình thức xin xác nhận đồng ý của chủ hộ là qua VNeID (yêu cầu chủ hộ phải có VNeID mức 2) hoặc tờ khai CT01.

- Bước 6: Kiểm tra và xác nhận hồ sơ. Người dùng có thể tải lên hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ chỗ ở hợp pháp nếu được yêu cầu.

Đính kèm giấy tờ, hồ sơ cần thiết và làm theo các bước hướng dẫn. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 7: Thanh toán lệ phí (nếu có). Theo quy định, một số nhóm đối tượng như người có công, học sinh, sinh viên, hộ nghèo… được miễn lệ phí đăng ký tạm trú. Việc thanh toán có thể thực hiện trực tuyến bằng thẻ ngân hàng, tài khoản nội địa hoặc quét mã QR.

- Bước 8: Gửi hồ sơ và theo dõi kết quả. Sau khi gửi thành công, người dùng có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trong ứng dụng. Kết quả đăng ký được gửi trả dưới dạng thông báo điện tử hoặc xác nhận cư trú trực tuyến.

Không đăng ký tạm trú bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hiện việc đăng ký tạm trú qua VNeID đã được triển khai rộng tại nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, nếu không biết cách thực hiện, người dân vẫn có thể đến trực tiếp cơ quan công an xã, phường để được hỗ trợ.

Có thể thấy, việc đưa quy trình đăng ký tạm trú lên VNeID sẽ giúp minh bạch dữ liệu, giảm áp lực cho lực lượng công an cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính.

Ứng dụng VNeID 2.2.3 ra mắt với một số tính năng mới (PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.3, hỗ trợ xác nhận thông tin cư trú, khai báo tạm vắng, cấp lại thẻ căn cước… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.