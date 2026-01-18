Thông tin quan trọng về hộ chiếu mà bạn cần biết trong năm 2026

(PLO)- Từ giữa năm 2026, việc sử dụng hộ chiếu sẽ có những thay đổi quan trọng mà không phải ai cũng để ý. Nếu không nắm rõ, người dân có thể gặp rắc rối khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu (passport) là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, được cấp cho công dân Việt Nam bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh, và chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Theo các quy định mới liên quan đến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, việc quản lý và sử dụng hộ chiếu sẽ được siết chặt hơn nhằm đồng bộ dữ liệu cá nhân và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình xuất nhập cảnh. Một điểm đáng chú ý là từ ngày 1-7-2026, một số hộ chiếu dù vẫn còn thời hạn cũng có thể không còn giá trị sử dụng nếu rơi vào các trường hợp nhất định.

Cách xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt (PLO)- Dưới đây là 7 trường hợp người dân phải xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, nếu không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.

Những quy định mới liên quan đến hộ chiếu mà người dân cần biết từ ngày 1-7-2026. Ảnh: MINH HOÀNG

3 trường hợp hộ chiếu bị hủy giá trị từ 1-7-2026

Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.

Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Bên cạnh 3 trường hợp mới được bổ sung, những quy định hiện hành về thu hồi hộ chiếu vẫn tiếp tục được áp dụng. Cụ thể, hộ chiếu của người thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu bị mất đã được khai báo, hoặc hộ chiếu ngoại giao, công vụ không còn đúng đối tượng sử dụng theo quy định đều sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị.

Người dân cần làm gì để tránh rủi ro?

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân ngay khi nhận hộ chiếu. Trường hợp phát hiện sai sót, cần chủ động điều chỉnh sớm, không chờ đến khi làm thủ tục xuất nhập cảnh mới xử lý.

Đối với những người đã được cấp hộ chiếu mới, cần lưu ý không sử dụng lại hộ chiếu cũ để tránh gặp rắc rối tại cửa khẩu. Nếu làm mất hộ chiếu, người dân phải khai báo ngay với cơ quan có thẩm quyền để hủy giá trị sử dụng và thực hiện thủ tục cấp lại theo quy định.

Cách làm hộ chiếu online mới nhất

Hiện nay, người dân có thể làm hộ chiếu phổ thông online thông qua cổng dịch vụ công, điều kiện cơ bản là công dân đã có thẻ căn cước (hoặc CCCD gắn chip) và tài khoản định danh điện tử mức 2.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại dichvucong.bocongan.gov.vn , sau đó đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Đăng nhập cổng dịch vụ bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhập vào khung tìm kiếm từ khóa hộ chiếu và chọn thủ tục phù hợp, ví dụ như cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Trong trang mới hiện ra, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, tải lên ảnh chân dung theo đúng quy định, lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu và nộp lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn.

Thực hiện thanh toán lệ phí làm hộ chiếu. Ảnh: MINH HOÀNG

Toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ có thể được theo dõi trực tiếp trên tài khoản đã đăng nhập. Cơ quan chức năng lưu ý, người dân chỉ nên thực hiện thủ tục tại các cổng dịch vụ công chính thức nêu trên, tránh sử dụng các website hoặc dịch vụ quảng cáo làm hộ chiếu nhanh để hạn chế rủi ro lộ thông tin cá nhân, và mất thêm chi phí không cần thiết.

Nhìn chung, trong bối cảnh các quy định mới sắp có hiệu lực, việc chủ động cập nhật thông tin và rà soát tình trạng hộ chiếu sẽ giúp người dân tránh phát sinh vướng mắc, đặc biệt với những người có kế hoạch đi nước ngoài từ giữa năm 2026 trở đi.

Facebook ra thông báo quan trọng cho 3 tỉ người dùng (PLO)- Nhiều người dùng Facebook bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản mà không hề hay biết, đặc biệt là khi các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.