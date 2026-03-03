Dữ liệu của hàng triệu người dùng trên ứng dụng VNeID sẽ có thay đổi quan trọng

(PLO)- Bắt đầu từ 15-3-2026, một số thông tin của người dân trên ứng dụng VNeID sẽ được cập nhật theo quy định mới, liên quan trực tiếp đến dữ liệu lưu trữ trong thẻ căn cước và hệ thống định danh.

Nghị định 58/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 3-2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước.

Bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, số định danh đã hủy

Khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP về thông tin số CMND 9 số và số định danh cá nhân đã hủy.

Theo quy định mới, thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy sẽ được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước và trên ứng dụng VNeID.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc các giao dịch khác có thể khai thác thông tin này bằng cách quét mã QR trên thẻ, khai thác dữ liệu trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước hoặc tra cứu trên VNeID.

Điểm quan trọng là quy định mới nêu rõ không được yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận về số CMND 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy.

Bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, số định danh đã hủy. Ảnh: MINH HOÀNG

Thay đổi thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Ngoài nội dung về dữ liệu, Nghị định 58/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Công dân có thể lựa chọn thủ tục trên hệ thống trực tuyến, kiểm tra thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin chính xác, người dân chỉ cần đăng ký thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục và hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước tương ứng.

Sau đó, công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian đã đăng ký để hoàn tất thủ tục.

Trường hợp mất thẻ, thẻ hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi do thay đổi địa giới hành chính, công dân lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin và xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước.

Đối với người dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cũng thực hiện theo hình thức kiểm tra thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nhìn chung, những thay đổi này sẽ giúp người dân thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, và giảm yêu cầu xác nhận giấy tờ trung gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhiều thay đổi liên quan đến thẻ căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 15-3-2026. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách đăng ký, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2. Nếu chưa thực hiện, người dân có thể đến bất kỳ cơ quan công an nào để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Thủ tục hành chính - Cấp, quản lý căn cước và chọn thủ tục tương ứng.

- Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, lựa chọn địa điểm muốn thực hiện thủ tục và làm theo các yêu cầu cho đến khi hoàn tất.

Đăng ký, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

