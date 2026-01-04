(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân thuộc diện chính sách có thể nhận 400.000 đồng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thông qua ứng dụng VNeID, thay vì chờ chi trả thủ công như trước.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành chính sách tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho các đối tượng chính sách trên cả nước theo Nghị quyết 418/NQ-CP. Trong đó mỗi cá nhân thuộc diện thụ hưởng sẽ được nhận 400.000 đồng bằng tiền mặt, với phương thức ưu tiên chi trả qua ứng dụng VNeID, giảm bớt thủ tục hành chính và giúp việc nhận tiền thuận tiện hơn cho người dân.

Cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Quà Tết dành cho ai?

Theo Nghị quyết 418 vừa được ban hành, khoản quà Tết trị giá 400.000 đồng/người dành cho các nhóm đối tượng chính sách, bao gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định hiện hành.

Đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội.

Các trường hợp yếu thế khác như trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Cách nhận 400.000 đồng qua ứng dụng VNeID

Việc sử dụng VNeID giúp rút ngắn thời gian nhận tiền, hạn chế phải đến trực tiếp cơ quan chi trả và giảm các sai sót trong quá trình xử lý thủ tục. Cách làm này tương tự như việc chi trả quà 100.000 đồng nhân dịp kỉ niệm Quốc khánh 2-9 trước đây.

Người dân thuộc diện thụ hưởng có thể thực hiện theo các bước cơ bản sau:

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, nhấp vào liên kết hoặc cài đặt thông qua file APK.

Đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần bấm vào mục An sinh xã hội, chọn ngân hàng hoặc ví điện tử muốn nhận tiền, và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Lúc này, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra thông tin và gửi thông báo phê duyệt.

Tài khoản an sinh xã hội đã được phê duyệt. Ảnh: MINH HOÀNG

Không dừng lại ở việc chi trả trợ cấp, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn mở ra khả năng quản lý tập trung các thông tin liên quan đến bảo hiểm, y tế và các chính sách phúc lợi khác. Người dân có thể chủ động theo dõi lịch sử nhận trợ cấp, tra cứu thông tin cá nhân và cập nhật dữ liệu khi cần thiết, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ giấy hoặc nhiều hệ thống rời rạc như trước.

Trong trường hợp người nhận không có tài khoản ngân hàng hoặc không thể liên kết ngay với VNeID, cơ quan chức năng tại địa phương sẽ phối hợp chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản đang nhận trợ cấp thường xuyên. Cách làm này đảm bảo mọi đối tượng đủ điều kiện đều được nhận quà Tết đúng quyền lợi.

