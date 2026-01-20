Cách làm phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID mới nhất 2026

(PLO)- Việc tích hợp tính năng cấp phiếu lý lịch tư pháp vào ứng dụng VNeID giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi so với cách làm truyền thống trước đây.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Làm phiếu lý lịch tư pháp ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm giấy xác nhận thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà (PLO)- Thay vì phải đến công an phường, xã để xin giấy xác nhận thông tin cư trú như trước đây, người dân hiện có thể thực hiện thủ tục này trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Cách làm phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan chức năng, người dân có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

- Bước 2: Để sử dụng được đầy đủ tính năng, người dùng cần phải có tài khoản VNeID mức 2. Nếu chưa có, bạn hãy đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú.

- Bước 3: Để làm phiếu lý lịch tư pháp, bạn hãy tìm đến mục Thủ tục hành chính - Cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhập passcode hoặc vân tay để xác thực lại.

Chọn dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Tạo mới yêu cầu - Bản thân/Khai hộ, sau đó điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

- Bước 5: Tiếp theo, bạn hãy chọn loại phiếu lý lịch tư pháp theo nhu cầu sử dụng, đồng thời xác nhận nơi tiếp nhận và hình thức nhận kết quả. Ứng dụng cho phép người dân đăng ký nhận phiếu trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc qua đường bưu điện. Sau khi hoàn tất việc kê khai, bạn cần phải thanh toán lệ phí trực tuyến theo hướng dẫn.

Ngay khi hồ sơ được gửi thành công, trạng thái xử lý sẽ được cập nhật trực tiếp trên VNeID. Bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết mà không cần gọi điện hay đến hỏi trực tiếp.

Khi có kết quả, hệ thống sẽ gửi thông báo để người dùng chủ động nhận phiếu theo hình thức đã đăng ký.

Khai báo thông tin và kiểm tra tiến độ trong phần thông báo của ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc tích hợp thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp vào ứng dụng VNeID được đánh giá là một bước tiến đáng kể trong cải cách hành chính, giúp đơn giản hóa quy trình, giảm áp lực cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ, đồng thời mang lại sự thuận tiện cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Cách xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt (PLO)- Dưới đây là 7 trường hợp người dân phải xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, nếu không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.