Cách đăng ký Internet, truyền hình, camera không cần giấy tờ trên VNeID

(PLO)- Người dân có thể đăng ký dịch vụ internet, camera, truyền hình của FPT ngay trên VNeID.

Thông tin từ Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) cho biết đơn vị này vừa ký kết với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an, để triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life.

Việc tích hợp này giúp khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch, chuẩn xác cao hơn trong môi trường số.

Theo thỏa thuận ký kết, xác thực điện tử qua VNeID sẽ được triển khai trên các ứng dụng Hi FPT, FANGTV và FPT Life, giúp tối ưu quy trình, đơn giản hóa thao tác, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

FPT Telecom ký kết với Trung tâm RAR để triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life. Ảnh: HIỀN ANH

Theo đó, người dùng sử dụng các dịch vụ của FPT Telecom như Internet, truyền hình, camera… có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn trên VNeID. Cụ thể, khách hàng chỉ cần xác thực VNeID trên Hi FPT là có thể hoàn tất đăng ký dịch vụ viễn thông, truyền hình FPT thay cho các thao tác thu thập thông tin thủ công trước đây.

Với ứng dụng FPT Life, khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID theo cơ chế SSO mà không cần ghi nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu khác nhau. Điều này đồng thời đảm bảo chính chủ mới có quyền truy cập, quản lý hệ thống camera của mình. Ngoài ra, với FangTV, việc xác thực VNeID giúp người dùng dễ dàng hoàn tất điều kiện xác minh khi tham gia mạng xã hội này để thực hiện streaming.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, cho biết đơn vị là doanh nghiệp viễn thông Internet đầu tiên triển khai kết nối và ứng dụng VNeID đồng bộ trên nhiều nền tảng dịch vụ. Hiện tại, FPT Telecom đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm thành công với hệ thống xác thực điện tử VNeID trên 3 ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life.

Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình số hóa toàn diện dịch vụ viễn thông, khẳng định cam kết về đổi mới công nghệ, nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ xây dựng xã hội số an toàn, văn minh.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, cũng cho rằng: "Việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID giữa Trung tâm RAR và FPT Telecom là bước khởi đầu quan trọng, nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử..."

Đại diện FPT Telecom thông tin, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng VNeID cho các nghiệp vụ mới, hướng tới hệ sinh thái dịch vụ số thông minh, an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm.

