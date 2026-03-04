Tin công nghệ 4-3: Nhiều thiết bị thông minh xuất hiện trong tháng 3

(PLO)- Tin công nghệ 4-3 sẽ có các nội dung như nhiều thiết bị thông minh xuất hiện trong tháng 3, nhiều mẫu smartphone giảm giá đầu tháng 3, quảng cáo mới của YouTube khiến người dùng khó chịu.

1. Nhiều thiết bị thông minh xuất hiện trong tháng 3

Xiaomi vừa giới thiệu loạt thiết bị đeo thông minh, hướng tới trải nghiệm liền mạch từ di chuyển, làm việc cho đến giải trí tại gia.

Đầu tiên là Xiaomi Watch 5, thiết bị có màn hình AMOLED 1,54 inch, viền mỏng, thiết kế thép không gỉ kết hợp kính sapphire. Đi kèm theo đó là cảm biến đo nhịp tim, SpO2, ECG, EMG và các chỉ số sức khỏe khác trong 60 giây.

Thiết bị hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, GNSS 5 băng tần kép giúp định vị chính xác ngoài trời cùng thời lượng pin lên đến 6 ngày. Ngoài ra còn có công nghệ EMG, cho phép bạn điều khiển bằng cử chỉ, từ tạm dừng nhạc, nhận cuộc gọi đến mở nhanh ứng dụng, hạn chế thao tác chạm trực tiếp.

Nếu thường xuyên nghe nhạc khi làm việc, học tập, Redmi Buds 8 Pro là sản phẩm bạn không nên bỏ qua. Sản phẩm có chất lượng âm thanh tốt với 3 driver, hỗ trợ Hi-Res Audio Wireless và codec LDAC. Đi kèm theo đó là công nghệ chống ồn chủ động ANC 55dB, cùng thời lượng pin lên đến 35 tiếng.

Xiaomi Tag lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam, giúp định vị hành lý và tài sản cá nhân với thiết kế siêu mỏng, nhẹ. Thiết bị có tính năng cảnh báo khi người dùng rời xa vật dụng, đồng thời chế độ Lost Mode cho phép hiển thị thông tin liên hệ để dễ dàng tìm lại đồ thất lạc.

Bên cạnh các thiết bị đeo và tiện ích cá nhân, Xiaomi cũng mở rộng không gian sống với TV S Mini LED 2026 Series và Smart Display S Mini LED 2026 Series. Đi kèm theo đó là hệ thống Dolby Vision và Dolby Atmos, mang lại âm thanh và hình ảnh sống động hơn, cùng mức giá chỉ từ 11,9 triệu đồng.

Tin công nghệ 4-3: Thiết bị định vị nhỏ gọn, dễ dàng theo dõi đồ dùng trong trường hợp thất lạc.

2. Nhiều mẫu smartphone giảm giá đầu tháng 3

Ở phân khúc phổ thông, Samsung Galaxy A07 hiện có giá chỉ từ 3,09 triệu đồng, trong khi Galaxy A17 được đưa về mức từ 4,79 triệu đồng. Đây là hai model hướng đến người dùng cơ bản, phục vụ các nhu cầu thường ngày như gọi điện, nhắn tin, truy cập mạng xã hội và xem video.

Nếu yêu thích các sản phẩm của Apple, bạn có thể chọn mua iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt ở Phan Đăng Lưu, giá sản phẩm hiện tại chỉ còn 33,29 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trước đó.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Apple trong quý 4 năm 2025, doanh số iPhone đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Các nhà phân tích nhận định việc làm mới thiết kế trên dòng iPhone 17 đã góp phần củng cố hình ảnh của Apple, bởi người dùng có thể nhanh chóng phân biệt thế hệ mới với các mẫu trước đó.

Không chỉ nổi bật, màu cam còn được xem là gợi liên tưởng đến sắc màu quen thuộc của thương hiệu xa xỉ Hermès. Sự tương đồng này được cho là đã tạo thêm sức hút đối với một bộ phận người dùng yêu thích các biểu tượng thời trang.

Việc nhiều mẫu smartphone được điều chỉnh giá ngay sau Tết cho thấy xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ giữa các thương hiệu và kênh bán lẻ. Do đó, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ hội lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả, từ phân khúc phổ thông cho đến nhóm sản phẩm cao cấp.

Tin công nghệ 4-3: Nhiều mẫu smartphone giảm giá đầu tháng 3. Ảnh: TIỂU MINH

3. Quảng cáo mới của YouTube khiến người dùng khó chịu

Trong vài ngày gần đây, nhiều người dùng YouTube trên Android và iOS đã phản ánh về một loại quảng cáo mới gây khó chịu trên ứng dụng. Cụ thể, góc màn hình sẽ xuất hiện những banner quảng cáo và không thể bị tắt ngay cả khi chạm vào “dismiss” nhiều lần.

Những quảng cáo dạng lớp phủ này nằm ở góc dưới bên trái, thường xuất hiện khi đang xem video và buộc người dùng phải đợi khoảng 30 giây hoặc thoát hẳn video để loại bỏ chúng.

Theo các bình luận trên Reddit, nhiều người phải dùng tới cách thoát video rồi vào lại mới thấy quảng cáo biến mất, dù vẫn có lúc nó quay lại khi mở video khác. Thậm chí một số người cho biết trong phiên bản mới của ứng dụng, banner này không có nút “X” rõ ràng, khiến họ không biết làm thế nào để tắt.

Hiện tại, những banner này chỉ ảnh hưởng tới người dùng phiên bản miễn phí của YouTube, và những ai muốn hạn chế vẫn có thể xem YouTube bằng trình duyệt di động.

Tin công nghệ 4-3: Quảng cáo mới trên YouTube khiến người dùng khó chịu. Ảnh: Reddit/ PlaguedHeartz

