Robot Trung Quốc đã có thân nhiệt

(PLO)-Robot nhân hình của Trung Quốc đang tiến vào không gian công cộng với vẻ ngoài ngày càng giống con người.

Mới đây, một startup tại Thượng Hải (Trung Quốc) có tên DroidUp đã tiến thêm một bước xa hơn khi trình làng mẫu robot mà họ gọi là robot AI sinh học đầu tiên trên thế giới mang tên Moya.

Sự kiện ra mắt diễn ra tại Zhangjiang Robotics Valley, một trung tâm phát triển về công nghệ robot hình người tại Trung Quốc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù làn da vẫn còn hơi bóng và đôi mắt có phần trống rỗng, nhưng các chi tiết kỹ thuật của Moya mới là điều khiến mọi người kinh ngạc.

Khác với cảm giác lạnh lẽo của kim loại thông thường, thân nhiệt của Moya được duy trì ở mức từ 32°C đến 36°C, xấp xỉ nhiệt độ cơ thể người.

Ông Li Qingdu, người sáng lập công ty, tin rằng một robot phục vụ con người nên mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi.

DroidUp kỳ vọng thiết kế này sẽ mở đường cho việc ứng dụng robot trong y tế, giáo dục và thương mại, thậm chí là trở thành một người bạn đồng hành hàng ngày.

Khả năng vận động của Moya cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Thay vì lăn bánh hay trượt đi, Moya di chuyển bằng đôi chân với độ chính xác được hãng tuyên bố lên tới 92%.

Dù các bước đi vẫn còn đôi chút thận trọng và cứng nhắc, hệ thống khung xương Walker 3 bên dưới đã chứng minh năng lực thực tế khi từng giúp nguyên mẫu này giành huy chương đồng tại giải bán marathon robot đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh vào tháng 4--2025.

Đằng sau đôi mắt của Moya là hệ thống camera cho phép cô tương tác và phản hồi bằng những biểu cảm khuôn mặt tinh vi. Với trí tuệ nhân tạo tích hợp, Moya có khả năng theo dõi phản ứng và bắt chước các tín hiệu cảm xúc của con người.

Dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng rào cản về giá cả sẽ giữ mẫu robot này tránh xa các hộ gia đình trong tương lai gần.

Moya dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 với mức giá khoảng 173.000 USD (hơn 4,3 tỉ đồng).

Với chi phí đắt đỏ này, đối tượng khách hàng mục tiêu của DroidUp chủ yếu là các tổ chức như nhà ga, ngân hàng, bảo tàng và trung tâm thương mại. Tại đây, Moya sẽ đảm nhận các nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin và dịch vụ công cộng.

