Nhà mạng Việt đặt mục tiêu thương mại hóa 6G từ 2029

(PLO)- Tại MWC Barcelona 2026, Viettel công bố kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu 6G và đặt mục tiêu đưa các sản phẩm công nghệ do mình làm chủ ra thị trường từ năm 2029.

Song song đó, Viettel sẽ tham gia liên minh chiến lược toàn cầu do Qualcomm Technologies khởi xướng nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và triển khai 6G trên phạm vi quốc tế.

Theo thông tin công bố tại sự kiện, 6G được định hình là thế hệ mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ cấu trúc lõi. Thay vì chỉ bổ sung AI ở một vài tính năng riêng lẻ, công nghệ này được thiết kế để AI tham gia vào toàn bộ hệ thống, từ thiết bị người dùng, mạng truyền dẫn cho đến hạ tầng điện toán đám mây.

Viettel đặt mục tiêu thương mại hóa 6G từ 2029. Ảnh: Viettel

Nền tảng 6G được xây dựng trên ba hướng chính gồm kết nối tốc độ cao thế hệ mới, khả năng cảm biến trên diện rộng và năng lực xử lý dữ liệu với hiệu suất lớn hơn hiện nay.

Viettel cho biết doanh nghiệp sẽ tham gia nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm sớm hệ thống và thiết bị tiền thương mại vào năm 2028, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết làm chủ công nghệ lõi và tham gia hệ sinh thái ngay từ giai đoạn đầu. Ông nhấn mạnh mục tiêu đưa các sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khách tham quan gian hàng của Viettel tại MWC 2026. Ảnh: Viettel

Về phía đối tác, ông Alkash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Điều hành của Qualcomm, đánh giá cao tốc độ đổi mới và năng lực thực thi của Viettel, đồng thời khẳng định đây là mối quan hệ hợp tác dài hạn.

Cũng tại MWC Barcelona 2026, Viettel đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Qualcomm Technologies, Inc. để thiết lập hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI.

