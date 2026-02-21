Hơn 3 tỉ người dùng Google Chrome nên làm điều này ngay

(PLO)- Google vừa tung ra bản cập nhật bảo mật khẩn cấp cho trình duyệt Chrome sau khi xác nhận lỗ hổng zero-day đang bị khai thác ngoài thực tế.

Cảnh báo mới nhất cũng được Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ bổ sung vào danh mục các lỗ hổng đã bị khai thác, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Zero-day là những lỗ hổng đã bị tấn công trước khi có bản vá chính thức. Trong trường hợp này, lỗ hổng CVE-2026-2441 được xác định là lỗi sử dụng bộ nhớ sau khi giải phóng trong thành phần xử lý Cascading Style Sheets của Chrome. Nếu bị khai thác thành công, lỗi có thể khiến trình duyệt bị sập và làm hỏng dữ liệu.

Quan trọng hơn, Google xác nhận lỗ hổng này đã bị khai thác ngoài thực tế, đồng nghĩa với việc người dùng không nên cập nhật ngay lập tức để tránh trở thành nạn nhân.

Cập nhật Chrome để vá các lỗ hổng bảo mật zero-day nguy hiểm. Ảnh minh họa: AI

Dù Google Chrome là trình duyệt phổ biến nhất thế giới với hơn 3 tỉ người dùng, nhưng số lượng lỗ hổng zero-day mỗi năm không nhiều. Năm 2025 ghi nhận 7 trường hợp, tuy nhiên, khi đã xuất hiện, những lỗ hổng này thường được khắc phục rất nhanh thông qua các bản cập nhật.

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) hiện đã đưa CVE-2026-2441 vào cơ sở dữ liệu các lỗ hổng bị khai thác. Đồng nghĩa với việc các cơ quan liên bang Mỹ phải khắc phục trong thời hạn bắt buộc, cho thấy mức độ ưu tiên cao.

Ông Gene Moody, Giám đốc công nghệ tại Action1, cho biết lỗ hổng nằm trong trình hiển thị và có thể bị kích hoạt thông qua nội dung trang web thông thường. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng chỉ cần truy cập vào một trang web độc hại là đã có nguy cơ bị tấn công.

Mặc dù vậy, việc khai thác thành công không hề đơn giản. Các phiên bản Chrome hiện đại được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ như ngẫu nhiên hóa bố cục bộ nhớ, phân vùng vùng nhớ, bảo vệ luồng điều khiển và môi trường biệt lập.

Theo Moody, để khai thác ở quy mô lớn, kẻ tấn công phải tinh chỉnh rất kỹ về bộ nhớ và thời điểm thực thi. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các nhóm tấn công hiện nay có năng lực cao và hoạt động ngày càng tinh vi.

Ngay cả khi mã độc chỉ chạy trong môi trường biệt lập của Chrome, nó vẫn có thể bị lợi dụng để đánh cắp thông tin đăng nhập trong trình duyệt, chiếm đoạt phiên làm việc hoặc làm bàn đạp cho một đợt tấn công tiếp theo.

Google cho biết bản vá sẽ được triển khai dần trong những ngày hoặc tuần tới. Tuy nhiên, chờ cập nhật tự động không phải lựa chọn an toàn trong trường hợp lỗ hổng đã bị khai thác. Người dùng nên chủ động kiểm tra bằng cách mở menu ba chấm trên Chrome, chọn Trợ giúp rồi vào mục Giới thiệu về Google Chrome.

Cập nhật và khởi động lại trình duyệt Google Chrome để áp dụng các thay đổi. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu có bản cập nhật, quá trình tải và cài đặt sẽ tự động bắt đầu. Quan trọng nhất là phải khởi động lại trình duyệt khi được yêu cầu, nếu không bản vá sẽ chưa được áp dụng.

Sau khi cập nhật, Chrome trên Windows và Mac sẽ hiển thị phiên bản 144.0.7559.177.

