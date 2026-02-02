Cập nhật ngay thẻ căn cước trên ứng dụng VssID để tránh mất quyền lợi bảo hiểm

(PLO)- Những ai đã đổi từ CMND sang thẻ căn cước cần cập nhật lại thông tin trên ứng dụng VssID để tránh mất quyền lợi khi đi làm thủ tục, hoặc khám bảo hiểm y tế.

TÓM TẮT Những ai đã đổi từ CMND sang thẻ căn cước cần cập nhật lại thông tin trên ứng dụng VssID để tránh sai lệch dữ liệu.

Việc cập nhật giúp thông tin bảo hiểm xã hội trùng khớp với giấy tờ tùy thân đang sử dụng.

Bạn có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại, không cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ứng dụng VssID là gì?

VssID là ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm giảm thiểu các thủ tục, giấy tờ không cần thiết. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép người dùng theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN)… bất cứ lúc nào.

Ứng dụng VssID trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách cập nhật số căn cước trên ứng dụng VssID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải, điền mã số BHXH và mật khẩu tương ứng. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (tức là VNeID).

Đăng nhập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi đăng nhập thành công, người dùng chỉ cần bấm vào tên tài khoản và chọn Thông tin tài khoản. Tại đây, bạn hãy nhấn vào mục ĐDCN/CCCD/Hộ chiếu và nhập số căn cước mới, tải lên ảnh chụp hai mặt của thẻ theo yêu cầu.

Truy cập vào phần thông tin tài khoản BHXH. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Sau khi gửi yêu cầu và được cơ quan BHXH duyệt, ứng dụng VssID sẽ tự đồng bộ lại thông tin. Người dùng không cần thao tác gì thêm trong ứng dụng.

Cập nhật số căn cước trên tài khoản VssID. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi gửi yêu cầu cập nhật, hồ sơ sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra. Thời gian xử lý thường kéo dài vài ngày làm việc, tùy theo lượng hồ sơ tại từng địa phương.

