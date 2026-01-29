Thêm một ông lớn muốn nhảy vào làm chip bán dẫn có giá 130.000 đồng

(PLO)-Ấn Độ có thể trở thành một thế lực mới trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn, đặc biệt là ở phân khúc giá rẻ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa diễn ra, Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về tham vọng trở thành trung tâm mới của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ (MeitY), ông Ashwini Vaishnaw, đã định vị quốc gia này như một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực sản xuất chip. Đầu tháng này, ông Vaishnaw đã đặt mục tiêu đầy tham vọng đưa Ấn Độ lọt vào top 4 cường quốc sản xuất chip bán dẫn thế giới vào năm 2032.

Theo bảng xếp hạng các vùng lãnh thổ có nhiều nhà máy sản xuất bán dẫn nhất năm 2025 của World Population Review, Ấn Độ hiện đang đứng ở vị trí thứ 13, kém xa các trung tâm lâu đời như Nhật Bản, Đài Loan, Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Sự thúc đẩy này phản ánh chiến lược tự cường và giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Hiện tại, Ấn Độ phải nhập khẩu tới 90% nhu cầu bán dẫn, trong khi phải đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Trong 4 năm qua, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt 10 nhà máy bán dẫn và tung ra hàng loạt ưu đãi. Tuy nhiên, lịch sử lại cho thấy nhiều nỗ lực xây dựng nhà máy chế tạo tấm silicon (fab) trước đó đã thất bại.

Các chuyên gia nhận định khó khăn nằm ở việc chuyển hóa tham vọng thành kết quả thực tế. Ông G S Madhusudan, CEO của InCore Semiconductors, cho biết Ấn Độ có thể mất ít nhất 10 năm để trở thành trung tâm toàn cầu.

Thị trường chip bán dẫn Ấn Độ dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 50 tỉ USD hiện nay lên khoảng 110 tỉ USD vào năm 2030, chiếm 10% nhu cầu chip toàn cầu. Sứ mệnh chip bán dẫn Ấn Độ (ISM) đã đầu tư hơn 10 tỉ USD kể từ năm 2021.

Phần lớn số vốn này được đổ vào nhà máy fab đầu tiên của Ấn Độ tại bang Gujarat, liên doanh giữa tập đoàn Tata và PSMC (Đài Loan), dự kiến hoàn thành vào năm nay hoặc năm sau.

Thay vì chạy đua sản xuất chip AI cao cấp 3 nm như Nvidia hay AMD, các chuyên gia khuyên Ấn Độ nên tập trung vào dòng chip đời cũ từ 60 nm đến 180 nm có giá từ 5 USD đến 10 USD (130.000-260.000 đồng).

Đây là những loại chip cung cấp năng lượng cho hầu hết các thiết bị điện tử tiêu dùng và công nghiệp hiện nay.

Mục tiêu then chốt là đạt được sản lượng xuất khẩu 1 tỉ chip bán dẫn mỗi năm toàn cầu. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn phải trên 90%, một thách thức cực lớn về quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng mà Ấn Độ.

Ấn Độ cung cấp 1/5 số lượng kỹ sư thiết kế chip toàn cầu, làm việc tại các tập đoàn lớn như Intel, Texas Instruments và AMD. Tuy nhiên, phần lớn tài sản trí tuệ cốt lõi vẫn nằm trong tay các công ty quốc tế.

Mỹ hiện nắm giữ hơn 37% doanh thu IP bán dẫn toàn cầu năm 2025.Dù vậy, làn sóng khởi nghiệp bán dẫn tại Ấn Độ đang bùng nổ.

Vốn đầu tư mạo hiểm vào các startup chip bán dẫn Ấn Độ đã tăng hơn 25 lần trong 4 năm qua, đạt 569 triệu USD vào năm 2025.

