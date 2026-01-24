Vì sao các hãng tivi Nhật phải bán mình cho công ty Trung Quốc?

Từng là những cái tên thống trị mọi hộ gia đình trên thế giới, các gã khổng lồ điện tử Nhật Bản như tivi Sony, Panasonic và Sharp đang phải đối mặt với những khoản lỗ hàng tỉ USD, buộc phải bán mình hoặc rút lui khỏi mảng điện tử tiêu dùng để nhường chỗ cho các đối thủ mới từ Trung Quốc.

Trong gần một thập niên qua, ngày càng nhiều biểu tượng Nhật Bản lần lượt rơi vào tay các tập đoàn Trung Quốc.

Chẳng hạn, Tập đoàn Hisense (Trung Quốc) đã chi 12,9 tỉ Yên Nhật, khoảng 114 triệu USD để mua lại 95% cổ phần của Toshiba Visual Solutions. Thương vụ này trao cho Hisense quyền sử dụng thương hiệu Toshiba toàn cầu trong 40 năm, tiếp quản toàn bộ hệ thống R&D và sản xuất tivi danh tiếng của hãng này.

Sanyo cũng thoái vốn và bán lại các mảng sản xuất tivi, tủ lạnh cho tập đoàn Haier của Trung Quốc.

Khác với Toshiba và Sanyo bán toàn bộ mảng sản xuất, JVC (sau khi hợp nhất với Kenwood thành tập đoàn JVCKenwood) đã chọn cách rút lui khỏi việc tự sản xuất tivi và nhượng quyền sử dụng thương hiệu JVC cho các công ty khác tại từng thị trường cụ thể. Tập đoàn Shenzhen MTC của Trung Quốc là đơn vị nắm giữ bản quyền sản xuất và phân phối tivi thương hiệu JVC. Đây là một ông lớn về gia công điện tử (OEM) tại Trung Quốc.

Mới đây nhất, Tập đoàn Sony vừa công bố quyết định tách rời quyền kiểm soát mảng kinh doanh thiết bị giải trí tại gia, bao gồm cả thương hiệu tivi Bravia biểu tượng, để chuyển giao cho đối thủ Trung Quốc TCL Electronics Holdings.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính là các hãng Nhật Bản đã bị cuộc cách mạng kỹ thuật số vượt mặt. Họ vốn xây dựng đế chế dựa trên các thiết bị điện cơ phức tạp như tivi màu hay máy nghe nhạc cassette.

Nhưng khi thế giới chuyển sang kỹ thuật số với những mô hình kinh doanh dựa trên phần mềm thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Cuộc cách mạng này không chỉ thay đổi cách thức hoạt động của thiết bị mà còn thay đổi cả cách sản xuất khi các công ty chuyển nhà máy sang những quốc gia có chi phí thấp, gây áp lực lớn lên tỷ suất lợi nhuận của các nhà sản xuất Nhật Bản.

Công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi mọi thứ vì giờ đây chỉ cần một con chip duy nhất là có thể tạo ra hình ảnh tivi chất lượng cao, giúp các đối thủ mới từ Hàn Quốc và Trung Quốc giành lấy lợi thế. Khi sự cạnh tranh chuyển từ công nghệ sang chiến lược tiếp thị và ngân sách quảng cáo, các công ty Nhật Bản đã không còn giữ được vị thế dẫn đầu của mình.