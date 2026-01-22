Nghịch lý công nghệ tại Nhật Bản, đất nước thích dùng 'đồ cổ' hơn hiện đại

(PLO)-Sự chậm chạp trong chuyển đổi số đã khiến Nhật Bản là mảnh đất màu mỡ cho các tin tặc.

Nhật Bản thường hiện lên trong mắt thế giới như một thiên đường công nghệ với robot sáng loáng và tàu cao tốc hiện đại.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một sự đình trệ kỹ thuật số đáng báo động, khiến Nhật Bản này trở nên mong manh trước các cuộc tấn công mạng trong một thế giới kết nối.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản tiết lộ nhóm hacker MirrorFace đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp từ nhiều năm để đánh cắp dữ liệu an ninh và công nghệ tiên tiến.

Cứ mỗi 13 đến 14 giây, Nhật Bản lại hứng chịu một cuộc tấn công mạng.

Những sự cố này đã gây gián đoạn nghiêm trọng, từ việc trì hoãn hàng chục chuyến bay của Japan Airlines đến việc làm tê liệt cảng biển lớn nhất nước này suốt 48 giờ.

Nguyên nhân chính nằm ở tốc độ chuyển đổi số chậm chạp. Trong khi thế giới đã tiến xa, Nhật Bản chỉ xếp thứ 31 về năng lực cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu.

Những con số thống kê gây sốc cho thấy sự lạc hậu này khi 77% trường học vẫn dùng máy fax để liên lạc. 40% người dân thừa nhận vẫn sử dụng fax trong năm 2023. Chính phủ cũng chỉ mới loại bỏ đĩa mềm trong các thủ tục hành chính.

Các chuyên gia chỉ ra rằng sự trì trệ này xuất phát từ tâm lý né tránh sự bất định của người Nhật.

Họ có xu hướng ưu tiên các hệ thống cũ đã được kiểm chứng hơn là các giải pháp mới.

Biểu tượng lớn nhất của sự bảo thủ này là con dấu hanko, thứ bắt buộc phải có để thực hiện các giao dịch ngân hàng hay bất động sản. Ngay cả trong đại dịch, 60% nhân viên làm việc từ xa vẫn phải lên văn phòng hàng tuần chỉ để đóng dấu giấy tờ.

Bên cạnh đó, xã hội già hóa nhanh chóng với gần 30% dân số trên 65 tuổi cũng là rào cản lớn. Một bộ phận không nhỏ người lớn tuổi và cả một số người trẻ vẫn cảm thấy việc trực tiếp đến các văn phòng hành chính an tâm hơn là thực hiện thao tác trên các cổng thông tin trực tuyến phức tạp.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cảnh báo về một vực thẳm kỹ thuật số đang cận kề. Nếu không kịp thời đổi mới, Nhật Bản có thể chịu tổn thất hàng năm lên tới 12.000 tỉ Yên Nhật, tương đương 81,4 tỉ USD từ năm tới.

Nhật Bản đang ráo riết triển khai các cải cách khi thành lập cơ quan kỹ thuật số để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Chính phủ cam kết chi 300 tỉ Yên Nhật để hỗ trợ các trường đại học đào tạo lĩnh vực công nghệ, mục tiêu lấp đầy khoảng trống thiếu hụt hơn 500.000 chuyên gia IT vào năm 2030.

