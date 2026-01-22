Sự trỗi dậy của con người kỹ thuật số

(PLO)-Con người kỹ thuật số đang làm việc hài hòa với con người thật.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh một nữ DJ kiêm người mẫu triển vọng đang trình diễn tại các show diễn quốc tế hay trò chuyện thân mật về sở thích cá nhân.

Thế nhưng, Dex không phải là một cô gái bằng xương bằng thịt. Cô là một con người kỹ thuật số (digital human) hoàn toàn ảo, được thiết kế bởi Sum Vivas, một startup có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Sự xuất hiện của Dex là một sự kết hợp tinh vi giữa công nghệ đồ họa và trí tuệ nhân tạo.

Cô được hoạt hóa bằng Unreal Engine, phần mềm mô phỏng 3D nổi tiếng trong thế giới game, kết hợp với kỹ thuật bắt chuyển động.

Nhờ tích hợp AI tạo sinh, Dex không chỉ sở hữu giọng nói nhân tạo mà còn có khả năng ghi nhớ thông tin và phản hồi câu hỏi của khán giả một cách thông minh.

Bà Denise Harris, Giám đốc thương mại của Sum Vivas chia sẻ: "Dex là một trong những con người kỹ thuật số hiếm hoi trong không gian biểu diễn mà bạn có thể thực sự trò chuyện và tương tác. Cô ấy giống như một thiên tài về âm nhạc".

Mới đây, Dex đã gây tiếng vang khi trình diễn tại các tuần lễ thời trang kỹ thuật số ở New York, Paris, Milan và làm mẫu cho các thương hiệu xa xỉ như Prada hay Louis Vuitton.

Tuy nhiên, Dex chỉ là một hình mẫu trình diễn cho những ứng dụng thực tiễn rộng lớn hơn mà Sum Vivas đang hướng tới.

Công ty đang phát triển các đại diện số như Shellie để cung cấp thông tin sản phẩm trên website doanh nghiệp. Hay Arif, một nhân viên tiền sảnh đa ngôn ngữ hỗ trợ hành khách tại các sân bay.

Theo ông Rob Sims, CEO của Sum Vivas, con người kỹ thuật số giúp xóa bỏ rào cản giữa công nghệ AI và người dùng, khiến việc tương tác trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.

Nữ DJ này hoàn toàn là con người kỹ thuật số. Ảnh:CNN

Trong làn sóng bùng nổ của AI tạo sinh với hàng tỉ USD vốn đầu tư, không chỉ Sum Vivas mà nhiều ông lớn khác cũng đang chạy đua để "nhân hóa" công nghệ.

Công ty UneeQ đã ra mắt Sama 2.0, thành viên phi hành đoàn ảo cho Qatar Airways, trong khi Microsoft cho phép người dùng Azure tạo ra các avatar sống động từ văn bản.

Mặc dù vậy, sự phát triển này cũng dấy lên những lo ngại về thị trường lao động.

Bà Jennifer Ding từ Viện Alan Turing cảnh báo về nguy cơ con người mất đi các kỹ năng cơ bản hoặc bị thay thế bởi các công cụ tự động.

Ngược lại, những nhà phát triển như Sum Vivas lạc quan cho rằng công nghệ này sẽ tạo ra những công việc mới trong lĩnh vực thiết kế và phát triển kỹ thuật số, nơi các đồng nghiệp ảo sẽ làm việc hài hòa cùng con người để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Vì sao ô tô sẽ được sản xuất trong bóng tối? (PLO)-Các nhà máy sản xuất ô tô sẽ ít sáng đèn hơn trong tương lai.

Trở về trang chủ PHƯƠNG MINH