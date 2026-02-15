Cách kiểm tra phạt nguội trước khi về quê bằng ứng dụng VNeTraffic

(PLO)- Việc chủ động kiểm tra phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic trước chuyến đi sẽ giúp người dân sớm phát hiện vi phạm, hạn chế rắc rối phát sinh trên đường.

Trước mỗi kỳ nghỉ dài, đặc biệt là dịp lễ hoặc Tết, nhu cầu di chuyển tăng cao cũng kéo theo nguy cơ phát sinh vi phạm giao thông.

Một trong những cách tra cứu nhanh hiện nay là thông qua ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an phát triển. Ứng dụng này cho phép người dùng theo dõi thông tin phương tiện, tra cứu vi phạm và nhận thông báo từ cơ quan chức năng ngay trên điện thoại.

Cách kiểm tra phạt nguội trên VNeTraffic

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải hoặc cập nhật dụng VNeTraffic lên phiên bản mới nhất thông qua App Store, Google Play. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác.

Đăng nhập ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tại màn hình chính, người dùng chỉ cần chọn mục tra cứu vi phạm giao thông, nhập biển số xe theo đúng định dạng, sau đó gửi yêu cầu để hệ thống kiểm tra.

- Bước 3: Nếu phương tiện từng bị ghi nhận vi phạm qua hệ thống camera giám sát, thông tin sẽ hiển thị kèm thời gian, địa điểm và đơn vị xử lý. Trong trường hợp không có dữ liệu, ứng dụng cũng trả về thông báo để người dùng yên tâm.

Người dùng nên kiểm tra phạt nguội trước mỗi chuyến đi. Ảnh: MINH HOÀNG

Vì sao nên kiểm tra phạt nguội trước chuyến đi?

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm thông qua camera mà người điều khiển có thể không biết ngay tại thời điểm xảy ra lỗi. Nếu chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt, chủ xe có thể gặp khó khăn khi làm thủ tục đăng kiểm hoặc sang tên phương tiện.

Việc kiểm tra sớm giúp người dân chủ động xử lý vi phạm, tránh gián đoạn kế hoạch di chuyển. Đây cũng là thói quen nên duy trì định kỳ, không chỉ trước các chuyến đi dài.

Ngoài VNeTraffic, người dân vẫn có thể tra cứu trên cổng thông tin của Cục Cảnh sát giao thông hoặc các website chính thức. Tuy nhiên, ứng dụng trên điện thoại mang lại lợi thế về tốc độ và khả năng nhận thông báo khi có vi phạm mới.

Ứng dụng VNeTraffic hỗ trợ tra cứu phạt nguội, thông tin phương tiện cũng như gửi phản ánh chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

