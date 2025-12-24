Người dùng ứng dụng VNeID nên làm điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký tài khoản an sinh xã hội để nhận trợ cấp thông qua ngân hàng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Người dùng VNeID nên làm điều này ngay để tránh mất quyền lợi. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Dạo gần đây, công an nhiều địa phương đã liên tiếp khuyến cáo người dân sớm đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo các cơ quan chức năng, thay vì phải đến điểm chi trả, chờ đợi hoặc ký nhận thủ công như trước, người dân có thể nhận tiền hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã đăng ký. Các khoản tiền được chuyển thẳng đến đúng người thụ hưởng, rút ngắn thời gian xử lý và loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, nhấp vào liên kết hoặc cài đặt thông qua file APK.

Đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần bấm vào mục An sinh xã hội, chọn ngân hàng hoặc ví điện tử muốn nhận tiền, và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Lúc này, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra thông tin và gửi thông báo phê duyệt.

Tài khoản an sinh xã hội đã được phê duyệt. Ảnh: MINH HOÀNG

Không dừng lại ở việc chi trả trợ cấp, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn mở ra khả năng quản lý tập trung các thông tin liên quan đến bảo hiểm, y tế và các chính sách phúc lợi khác. Người dân có thể chủ động theo dõi lịch sử nhận trợ cấp, tra cứu thông tin cá nhân và cập nhật dữ liệu khi cần thiết, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ giấy hoặc nhiều hệ thống rời rạc như trước.

