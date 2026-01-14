Cách làm giấy xác nhận thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà

(PLO)- Thay vì phải đến công an phường, xã để xin giấy xác nhận thông tin cư trú như trước đây, người dân hiện có thể thực hiện thủ tục này trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Xác nhận thông tin cư trú là gì?

Xác nhận thông tin cư trú dùng để chứng minh nơi ở hợp pháp khi thực hiện các thủ tục hành chính quan trọng như làm căn cước công dân (CCCD), đăng ký kết hôn, nhập học, làm hồ sơ xin việc, vay vốn ngân hàng, mua bán nhà đất, hay các thủ tục liên quan đến cư trú, nhân thân, thay thế sổ hộ khẩu đã bị bãi bỏ.

Làm giấy xác nhận thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm giấy xác nhận cư trú trên ứng dụng VNeID

Để giảm thủ tục giấy tờ và hạn chế việc đi lại, Bộ Công an đã tích hợp dịch vụ xác nhận thông tin cư trú trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Để sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần phải có tài khoản VNeID mức 2. Nếu chưa thực hiện, người dân có thể đến bất kỳ cơ quan công an nào để được hỗ trợ (không cần phải về nơi thường trú).

Ngoài ra, thông tin cá nhân trong hệ thống dân cư phải đầy đủ và chính xác. Trường hợp tài khoản chưa được nâng cấp hoặc dữ liệu chưa đồng bộ, hồ sơ có thể bị từ chối hoặc không gửi được.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, đăng nhập bằng số căn cước và mật khẩu tương ứng.

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy tìm đến mục Thủ tục hành chính - Xác nhận thông tin về cư trú, sau đó xác nhận lại bằng passcode hoặc vân tay.

Chọn dịch vụ Xác nhận thông tin về cư trú. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Tạo mới yêu cầu - Bản thân, điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

- Bước 5: Chọn hình thức nhận kết quả là tại cơ quan công an tiếp nhận hoặc nhận qua bưu chính, và số lượng phiếu tùy theo nhu cầu. Cuối cùng làm theo các bước hướng dẫn rồi gửi yêu cầu.

Khai báo đầy đủ thông tin cần thiết. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi hồ sơ được gửi đi, bạn cần phải chủ động theo dõi quá trình xử lý trong phần thông báo của ứng dụng VNeID. Trong trường hợp không thấy, người dùng có thể lấy mã hồ sơ, truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ để tiến hành tra cứu.

Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc xác nhận thông tin cư trú qua ứng dụng VNeID sẽ giúp người dân chủ động hơn khi làm hồ sơ, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

