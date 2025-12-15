Từ hôm nay, không xuất trình được thẻ căn cước có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

(PLO)- Từ ngày 15-12-2025, người dân không xuất trình CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.

Quy định này được ghi rõ tại Điều 11, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội (hiệu lực từ ngày 15-12-2025).

Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi như không xuất trình CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước. Một số hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn như chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước có thể bị phạt đến 4 triệu đồng. Hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp thẻ căn cước có thể bị phạt tới 8 triệu đồng.

Lưu ý, người dân có thể xuất trình bằng thẻ căn cước bản cứng, căn cước điện tử (trên ứng dụng VNeID) hoặc giấy chứng nhận căn cước hợp lệ.

Người dân có thể xuất trình thẻ căn cước bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải sử dụng bản cứng. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Căn cước điện tử là gì?

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024), căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID) do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Thông tin trên căn cước điện tử sẽ bao gồm:

- Nơi sinh

- Nơi đăng ký khai sinh

- Quê quán

- Dân tộc

- Tôn giáo

- Nơi thường trú

- Nơi tạm trú

- Nơi ở hiện tại

- Đặc điểm nhận dạng

- Ngày cấp căn cước công dân/căn cước gần nhất

- Nhóm máu

- Nghề nghiệp (trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu)

- Số thuê bao di động

- Địa chỉ thư điện tử

- Thông tin gia đình, người đại diện hợp pháp, người được đại diện…

Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Cách xuất trình căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play (Android) hoặc App Store (iOS). Lưu ý, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của kẻ gian, truy cập vào các trang web của bên thứ ba hoặc cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK.

- Bước 2: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (số CCCD và mật khẩu). Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấp vào mục Thẻ căn cước/CCCD, nhập passcode (mật mã) hoặc vân tay để xác thực thông tin.

Đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, bạn chỉ cần nhấn vào mục Căn cước điện tử. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến bạn và đặc điểm nhận dạng.

Cách xuất trình căn cước điện tử trên VNeID khi có yêu cầu kiểm tra từ cơ quan chức năng. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc sử dụng căn cước điện tử sẽ giúp người dân đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế mất mát, thất lạc vì không cần phải mang theo thẻ căn cước bản cứng.

