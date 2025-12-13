(PLO)- Sự kết hợp giữa AI, dữ liệu lớn và tự động hóa đang thay đổi cách tội phạm mạng hoạt động. Dưới đây là 10 dự đoán có thể tác động mạnh đến bối cảnh an ninh mạng trong năm 2026.

Infographic: 10 thay đổi có thể làm xáo trộn an ninh mạng toàn cầu năm 2026.

﻿Thực hiện: TIỂU MINH

1. AI trở thành nền tảng vận hành của các cuộc tấn công mạng

AI đang được tội phạm mạng sử dụng để tự động hóa toàn bộ quá trình tấn công, từ thu thập thông tin, tạo khai thác đến thực hiện lừa đảo với giọng nói và hình ảnh giả mạo.

FBI ghi nhận nhiều vụ tống tiền bằng giọng nói deepfake, còn CISA cảnh báo kỹ thuật xã hội điều khiển bằng AI sẽ nằm trong nhóm rủi ro hàng đầu. Các phương pháp phát hiện truyền thống khó theo kịp tốc độ này.

Không cần về quê, người dân vẫn có thể làm thẻ căn cước ngay tại nhà (PLO)- Với sự phát triển của công nghệ, người dân có thể làm thẻ căn cước online ngay tại nhà, giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

2. Mã độc tống tiền bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn

Các nhóm ransomware dùng AI để quét Internet liên tục và kết nối nhiều lỗ hổng chỉ trong thời gian ngắn. Báo cáo IBM X Force năm 2025 ghi nhận việc khai thác lỗ hổng làm điểm xâm nhập ban đầu tăng 71%. Nhiều ngành hạ tầng quan trọng như y tế, nước sạch, cảng biển và logistics sẽ đối mặt nguy cơ cao hơn.

3. CMMC bắt đầu được áp dụng trong hệ thống chính phủ

CMMC là chứng nhận an ninh mạng dựa trên tiêu chuẩn NIST 800 171 của Bộ Quốc phòng Mỹ. Từ năm 2026, yêu cầu này sẽ được đưa vào hợp đồng, nghĩa là các nhà thầu phải đáp ứng đúng mức độ bảo mật mới được tham gia dự án.

Các cơ quan như Bộ Năng lượng, Bộ An ninh Nội địa hay FAA cũng được dự báo áp dụng mô hình tương tự để chuẩn hóa yêu cầu an ninh mạng trong toàn hệ thống.

4. Kiểm soát an ninh chuyển sang mô hình giám sát liên tục

Thay vì đánh giá một lần mỗi năm, nhiều cơ quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu giám sát liên tục để chứng minh các biện pháp bảo vệ thực sự hoạt động. Cách tiếp cận mới này làm giảm tình trạng chỉ tuân thủ trên giấy tờ.

5. Các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng thiết yếu tăng mạnh

Tội phạm mạng, bao gồm cả nhóm liên kết với nhà nước, ngày càng tập trung vào những hệ thống có khả năng gây gián đoạn như cấp nước, năng lượng và chuỗi hậu cần. Bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng có thể khiến nhiều dịch vụ bị tê liệt theo dây chuyền.

Các dịch vụ hạ tầng trọng yếu quan trọng sẽ trở thành mục tiêu tấn công mạng trong năm 2026. Ảnh minh họa: AI

6. Doanh nghiệp buộc phải dùng AI để phòng thủ

Khi tấn công được tự động hóa bằng máy móc, doanh nghiệp cũng phải áp dụng AI để phân tích hành vi, phát hiện bất thường và phản ứng nhanh hơn. Những tổ chức chỉ dựa vào biện pháp truyền thống sẽ gặp nhiều hạn chế trước tốc độ tấn công ngày càng lớn.

7. Ngân sách an ninh mạng tăng đáng kể

Chi phí dành cho bảo mật sẽ tăng trong năm 2026, đặc biệt với những đơn vị cần đạt chuẩn, hoặc đang vận hành hạ tầng nhạy cảm. Doanh nghiệp đầu tư sớm sẽ giảm được rủi ro và chi phí khắc phục sự cố sau này.

8. An ninh mạng tiếp tục gắn chặt với an ninh quốc gia

Ranh giới giữa an ninh doanh nghiệp và an ninh quốc gia trở nên mờ nhạt hơn khi các mối đe dọa có thể gây ảnh hưởng rộng. Nhiều chính sách mới sẽ được xây dựng trên cơ sở bảo vệ các hệ thống trọng yếu, không chỉ hạ tầng công mà cả doanh nghiệp tư nhân có liên quan.

9. Chuỗi cung ứng đối mặt yêu cầu kiểm soát chặt hơn

Các nhà thầu, đối tác phần mềm và đơn vị cung cấp dịch vụ trong chuỗi cung ứng sẽ phải chứng minh khả năng bảo mật của mình. Quy trình kiểm tra và đánh giá sẽ diễn ra thường xuyên hơn, không chỉ dừng ở hình thức.

10. Khả năng phục hồi trở thành tiêu chí quan trọng nhất

Ngoài ngăn chặn tấn công, doanh nghiệp phải chứng minh khả năng duy trì hoạt động ngay cả khi sự cố xảy ra. Việc khôi phục nhanh, hạn chế thời gian gián đoạn và bảo vệ dữ liệu sẽ trở thành thước đo hiệu quả của hệ thống an ninh mạng trong năm 2026.

Apple cảnh báo người dùng nên ngừng sử dụng trình duyệt này (PLO)- Google vừa tung ra bản cập nhật mới cho Chrome trên iPhone, tích hợp sâu công nghệ Gemini ngay trong trình duyệt.