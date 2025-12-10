Vì sao hơn 1 tỉ người dùng iPhone cần cập nhật ngay?

(PLO)- Apple chuẩn bị phát hành bản cập nhật iOS 26.2 chỉ vài ngày sau khi hãng gửi cảnh báo tấn công mạng đến người dùng iPhone trên toàn cầu.

Đây được xem là bản cập nhật quan trọng, ưu tiên vá các lỗ hổng bảo mật đang bị các nhóm tấn công khai thác.

Theo Forbes, Apple vừa phát hành bản thử nghiệm thứ hai của iOS 26.2 dành cho người dùng iPhone. Phiên bản chính thức được dự đoán sẽ xuất hiện trong vài ngày tới, thậm chí có thể ngay trong hôm nay.

Apple ra thông báo quan trọng cho người dùng iPhone (PLO)- Công ty vừa phát đi cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một số người dùng iPhone bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp tinh vi.

Người dùng iPhone được khuyến cáo nên cập nhật iOS 26.2 ngay khi có sẵn.

Bản cập nhật này xuất hiện sau khi Apple và Google đồng loạt gửi thông báo về các mối đe dọa mạng đến người dùng tại 84 quốc gia.

Apple cho biết những cuộc tấn công dạng này phức tạp hơn nhiều so với mã độc phổ biến, bởi chúng được vận hành bởi các nhóm phát triển phần mềm gián điệp thuê, với nguồn lực lớn và mục tiêu cụ thể.

Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật ngay khi nhận được thông báo trong phần Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm. Vấn đề tranh luận xoay quanh việc nên ở lại iOS 18 hay nâng cấp lên iOS 26 vẫn tồn tại, nhưng theo các phân tích hiện tại, iOS 26 có mức độ an toàn cao hơn đáng kể.

Bên cạnh việc vá lỗi, Apple còn bổ sung tính năng chống lừa đảo và chống gian lận, vốn chưa có trên các phiên bản trước. iOS 26.2 cũng cải tiến khả năng bảo mật của AirDrop và hệ thống cảnh báo khẩn cấp, đi kèm nhiều bản sửa lỗi và vá lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Nếu ứng dụng này có trên điện thoại, bạn hãy xóa nó ngay lập tức (PLO)- Một ứng dụng Android phổ biến vừa bị phát hiện có chứa trojan Anatsa, loại mã độc có khả năng đánh cắp thông tin ngân hàng, khiến hơn 50.000 người dùng đối mặt rủi ro mất tiền.