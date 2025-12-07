Đối phó lừa đảo trực tuyến, sắp ra mắt Chi hội An ninh mạng phía Nam

(PLO)- Trước làn sóng tấn công mạng và lừa đảo trực tuyến công nghệ cao bùng phát dữ dội dịp cuối năm, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chính thức thiết lập "phòng tuyến" mới tại TP.HCM.

Theo cảnh báo nóng từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), tội phạm mạng đang tận dụng triệt để trí tuệ nhân tạo (Deepfake) và các "bẫy" thương mại điện tử tinh vi để tấn công người dùng trong mùa mua sắm cao điểm.

Đặc biệt, khu vực phía Nam với tốc độ chuyển đổi số nhanh và lượng giao dịch trực tuyến khổng lồ đang trở thành địa bàn đối mặt nhiều rủi ro nhất về gian lận tài chính.

Đại diện NCA nhấn mạnh, chỉ một cú click hay quét mã QR thiếu cảnh giác, người dân có thể mất trắng tài sản, do đó việc xây dựng "khiên bảo vệ" đồng bộ từ pháp lý, công nghệ đến kỹ năng là yêu cầu sống còn.

Trước bối cảnh cấp bách đó, vào ngày 8-12-2025 tới đây, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) sẽ tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Phía Nam và Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ đầu tiên (2026 - 2030).

Đây được xác định là "cánh tay nối dài" chiến lược của Hiệp hội, hoạt động với cơ chế tự chủ và bộ máy tinh gọn nhằm phản ứng nhanh với các sự cố thực tế tại địa bàn. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) sẽ giữ chức vụ Chi hội trưởng.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã công bố quyết định thành lập Chi hội phía Nam, đồng thời bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) giữ chức Chi hội trưởng.

Với vai trò là đầu mối kết nối tam giác chiến lược "Cơ quan quản lý - Chuyên gia - Doanh nghiệp", Chi hội phía Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục A05 và lực lượng an ninh mạng địa phương (PA05) để tuyên truyền và phòng chống tội phạm.

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội là tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ ứng cứu sự cố kịp thời cho doanh nghiệp. Sự ra đời của Chi hội tại thời điểm này được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường số an toàn, góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia ngay tại trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước.

