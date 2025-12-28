Công an cảnh báo người dân không làm điều này trên Zalo, Facebook, Telegram

(PLO)- Trước tình trạng “tín dụng đen” hoạt động ngày càng tinh vi, Công an TP Hà Nội yêu cầu người dân tuyệt đối không vay tiền qua các hội nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lập các hội nhóm quảng cáo cho vay tiền với những lời mời chào hấp dẫn như “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không cần thế chấp”, thủ tục nhanh gọn, giải ngân chỉ sau vài giờ. Người vay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là nhận được tiền, nhưng đi kèm là mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định pháp luật, đẩy nhiều người vào vòng xoáy nợ nần.

Trước đó không lâu, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triệt phá nhiều ổ nhóm cho vay lãi nặng hoạt động trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá bốn ổ nhóm, bắt giữ 22 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Infographic: Không vay tiền qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Thực hiện: MINH HOÀNG

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng sử dụng SIM rác, tạo lập hàng loạt tài khoản Zalo, Facebook, Telegram với thông tin giả để tiếp cận người vay. Khi giao dịch, các đối tượng còn thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Không chỉ dừng lại ở việc cho vay trực tuyến, nhiều nhóm còn lập các hội kín để trao đổi thông tin người vay với nhau. Hệ quả là một người có thể cùng lúc bị nhiều nhóm thu các loại phí khác nhau. Trong trường hợp người vay chậm trả, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí tìm đến tận nơi để gây sức ép, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận.

Cảnh giác các hình thức cho vay tiền trên Zalo, Messenger, Telegram... Ảnh minh họa: AI

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không vay tiền qua các ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Đồng thời tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, hay tổ chức nào khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích giao dịch.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, có uy tín để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi lừa đảo, cho vay lãi nặng trên không gian mạng, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân chủ động tuyên truyền, cảnh báo cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn của “tín dụng đen” trên mạng xã hội nhằm hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân.

