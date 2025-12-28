Thông tin quan trọng dành cho người dùng Samsung Galaxy

(PLO)- Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa xác nhận sẽ phát hành một bản cập nhật quan trọng cho phần lớn các thiết bị Galaxy, trong bối cảnh làn sóng tấn công mạng đang tăng mạnh.

Thời gian gần đây, Google đã liên tục phát đi cảnh báo về các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Android, đồng thời gấp rút tung ra các bản vá khẩn cấp cho dòng Pixel.

Samsung cũng triển khai các bản vá bảo mật hàng tháng cho người dùng Galaxy, tuy nhiên việc cập nhật vẫn phụ thuộc vào từng dòng máy, khu vực và nhà mạng.

Điều khiến cộng đồng người dùng Galaxy đặc biệt chú ý là xác nhận mới nhất của Samsung về một bản cập nhật lớn khác sẽ được phát hành trong tháng 1, áp dụng cho hầu hết thiết bị Galaxy đang được hỗ trợ.

Về nguyên tắc, Google cho biết các thiết bị Android sẽ được tự động cập nhật các bản vá bảo mật, sửa lỗi và bổ sung tính năng mới thông qua các thành phần hệ thống quan trọng. Những bản cập nhật này thường được cài đặt âm thầm trong nền và không yêu cầu người dùng can thiệp.

Tuy nhiên, người dùng Samsung Galaxy lại không được hưởng lợi đầy đủ từ cơ chế này.

Trang Galaxy Club cho biết, phần lớn người dùng Galaxy vẫn đang dừng ở bản cập nhật Google Play từ tháng 8, thậm chí một số thiết bị vẫn ở trạng thái tháng 7. SammyFans cũng xác nhận tình trạng tương tự, cho rằng nhiều thiết bị Galaxy đã bị chậm cập nhật ở một lớp bảo mật quan trọng của Android.

Samsung chuẩn bị phát hành bản cập nhật bảo mật quan trọng cho các thiết bị Galaxy.

Samsung lần đầu lên tiếng giải thích

Trong thời gian dài, Samsung không đưa ra lời giải thích chính thức về việc chậm cập nhật hệ thống Google Play, khiến nhiều người lo ngại về rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng đã được làm rõ thông qua trang tin công nghệ Heise của Đức.

Theo đó, Samsung xác nhận việc tạm dừng phân phối một số bản cập nhật từ Google là chủ động và có tính toán. Mục tiêu của hãng là tránh gây mất ổn định cho giao diện One UI 8 mới, hiện đang được triển khai trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy.

Samsung cho biết khi ra mắt thiết bị mới hoặc phát hành các bản nâng cấp lớn của One UI, hãng chỉ triển khai những phần mềm đã được kiểm chứng đầy đủ. Việc tạm ngưng cập nhật từ Google nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi hoặc xung đột phần mềm trong giai đoạn chuyển đổi.

Xác nhận mới nhất cho thấy Samsung đang chuẩn bị kích hoạt lại các bản cập nhật quan trọng trong tháng 1. Điều này đồng nghĩa hàng triệu người dùng Galaxy có thể sớm được vá các lỗ hổng tồn đọng, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào Android ngày càng tinh vi.

Dù Samsung khẳng định việc trì hoãn là để đảm bảo ổn định hệ thống, nhưng giới chuyên gia an ninh mạng cho rằng tốc độ cập nhật bảo mật vẫn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

