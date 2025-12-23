Vì sao Apple khuyên người dùng iPhone không nên sử dụng Google Chrome

(PLO)- Một cảnh báo mới từ Apple đang khiến cộng đồng người dùng iPhone chú ý, đặc biệt với những ai thường xuyên dùng Google Chrome để lướt web.

Nguồn cơn của vấn đề này được cho là do Google đang từng bước loại bỏ cookie của bên thứ ba trên Chrome, và thay thế bằng các cơ chế theo dõi mới. Dù Google khẳng định những công nghệ này thân thiện hơn với quyền riêng tư, nhưng Apple lại thấy không hẳn như vậy.

Trong nhiều năm qua, Apple liên tục nhấn mạnh quyền riêng tư là “quyền cơ bản của con người” và coi đây là điều cốt lõi của hệ sinh thái iPhone. Trình duyệt Safari mặc định trên iOS được tích hợp sẵn các cơ chế chống theo dõi chéo, hạn chế thu thập dữ liệu và ngăn các công ty quảng cáo xây dựng hồ sơ người dùng chi tiết.

Ngược lại, Chrome vẫn gắn chặt với mô hình kinh doanh quảng cáo của Google, nơi dữ liệu hành vi đóng vai trò then chốt.

Người dùng iPhone được khuyến cáo nên chuyển sang sử dụng Safari. Ảnh: AI

Ngay cả trên iPhone, nơi Apple buộc các trình duyệt bên thứ ba phải dùng chung nền tảng WebKit, Chrome vẫn có thể thu thập và đồng bộ một lượng lớn dữ liệu thông qua tài khoản Google. Điều này bao gồm lịch sử duyệt web, thói quen tìm kiếm và các tương tác trực tuyến khác, đặc biệt khi người dùng đã đăng nhập Chrome để đồng bộ giữa nhiều thiết bị.

Apple không trực tiếp “cấm” Chrome hay buộc người dùng phải gỡ bỏ. Tuy nhiên, công ty khuyến cáo người dùng iPhone nên lựa chọn những trình duyệt có khả năng bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn.

10 trình duyệt bảo vệ quyền riêng tư tốt nhất (càng thấp càng tốt). Ảnh: TIỂU MINH

Forbes cũng lưu ý rằng, căng thẳng giữa Apple và Google về vấn đề dữ liệu không phải là mới. Hai công ty vẫn hợp tác chặt chẽ, điển hình là thỏa thuận để Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari, nhưng đồng thời cũng cạnh tranh gay gắt về triết lý bảo vệ người dùng.

Apple ưu tiên hạn chế thu thập dữ liệu ngay từ thiết kế hệ thống, trong khi Google tìm cách cân bằng giữa quyền riêng tư và mô hình quảng cáo.

Với người dùng iPhone, cảnh báo này không đồng nghĩa với việc Google Chrome không an toàn. Trong hệ sinh thái iOS, Safari tiếp tục là lựa chọn được Apple khuyến nghị cho những ai đặt quyền riêng tư lên hàng đầu, còn Chrome phù hợp với những người ưu tiên sự đồng bộ và các dịch vụ của Google.

