Những trình duyệt bảo mật kém nhất hiện nay bạn nên tránh

(PLO)- Trong bảng xếp hạng các trình duyệt kém an toàn về quyền riêng tư, Google Chrome bất ngờ đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau một trình duyệt AI mới ra mắt.

Trong nhiều năm qua, Google Chrome vẫn là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, chiếm thị phần áp đảo trên máy tính lẫn thiết bị di động. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới công bố, mức độ phổ biến không đồng nghĩa với việc Chrome là lựa chọn an toàn về quyền riêng tư. Ngược lại, trình duyệt này đang nằm trong nhóm có rủi ro cao nhất đối với dữ liệu cá nhân của người dùng.

Báo cáo do công ty Digitain thực hiện vào tháng 12-2025, đánh giá mức độ rủi ro về quyền riêng tư của nhiều trình duyệt phổ biến hiện nay.

Kết quả cho thấy, Chrome đứng thứ hai trong danh sách những trình duyệt có mức độ rủi ro cao nhất, chỉ xếp sau một cái tên còn khá mới trên thị trường là ChatGPT Atlas.

Khả năng bảo vệ quyền riêng tư của trình duyệt AI ChatGPT Atlas tương đối kém. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo Digitain, việc một trình duyệt được sử dụng rộng rãi không phản ánh đầy đủ mức độ bảo vệ người dùng trước các cơ chế theo dõi trực tuyến ngày càng tinh vi. Báo cáo này tập trung đánh giá trình duyệt dựa trên ba tiêu chí chính gồm khả năng chống theo dõi và nhận dạng dấu vân tay, mức độ chặn trình theo dõi và thu thập dữ liệu, cùng với độ an toàn của kết nối và điều hướng web.

Đáng chú ý, ChatGPT Atlas, trình duyệt do OpenAI phát triển, bị xếp ở vị trí cuối bảng với điểm rủi ro quyền riêng tư lên tới 99/100, mức điểm càng cao đồng nghĩa với rủi ro càng lớn.

Báo cáo cho biết, trình duyệt này không vượt qua được các bài kiểm tra phân vùng trạng thái, tức chưa có cơ chế hiệu quả để ngăn chặn việc theo dõi người dùng giữa các phiên truy cập khác nhau.

Trong khi đó, Google Chrome đạt điểm rủi ro 76/100. Dù thấp hơn ChatGPT Atlas, Chrome vẫn nằm trong nhóm trình duyệt có mức độ rủi ro cao, đặc biệt ở khả năng chặn trình theo dõi và hạn chế thu thập dữ liệu người dùng. Vivaldi xếp ngay sau Chrome với 75 điểm, còn Microsoft Edge đứng thứ ba với 63 điểm.

10 trình duyệt có mức rủi ro cao nhất về quyền riêng tư. Ảnh: MINH HOÀNG

Danh sách 10 trình duyệt có mức rủi ro cao nhất về quyền riêng tư theo báo cáo của Digitain, bao gồm ChatGPT Atlas, Google Chrome, Vivaldi, Microsoft Edge, Opera, Cốc Cốc, Mozilla Firefox, Apple Safari, DuckDuckGo và Tor.

Trong số này, Tor có điểm rủi ro thấp nhất ở mức 40, cho thấy khả năng bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn so với phần còn lại.

Ông Paruyr Harutyunyan, Trưởng nhóm Tiếp thị Kỹ thuật số tại Digitain, cho rằng sự xuất hiện của các trình duyệt tích hợp trí tuệ nhân tạo đang tạo ra làn sóng quan tâm lớn trong cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, AI hoạt động dựa trên dữ liệu, đồng nghĩa với việc các trình duyệt sử dụng AI có thể thu thập nhiều thông tin cá nhân hơn.

Ông nhấn mạnh rằng người dùng không nên mặc định cho rằng một sản phẩm ứng dụng AI sẽ an toàn hơn hay riêng tư hơn. Trước khi sử dụng, cần xem xét kỹ cách trình duyệt xử lý dữ liệu, những gì được thu thập và mục đích sử dụng ra sao.

Ở chiều ngược lại, báo cáo cũng chỉ ra một số trình duyệt được đánh giá cao về khả năng bảo vệ quyền riêng tư. Brave là cái tên quen thuộc với nhiều người dùng nhờ chính sách chặn quảng cáo và trình theo dõi ngay từ mặc định.

Ngoài ra còn có Mullvad Browser, sản phẩm hợp tác giữa Mullvad VPN và The Tor Project, được định hướng rõ ràng là trình duyệt mã nguồn mở, tập trung tối đa vào quyền riêng tư và giảm thiểu theo dõi.

Kết quả của báo cáo Digitain cho thấy, trong bối cảnh trình duyệt ngày càng tích hợp nhiều tính năng thông minh, quyền riêng tư vẫn là yếu tố người dùng cần đặt lên hàng đầu. Việc lựa chọn trình duyệt không chỉ dựa vào tốc độ, giao diện hay độ phổ biến, mà cần cân nhắc kỹ khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các nguy cơ theo dõi ngày càng phức tạp.

