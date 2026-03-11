Vì sao giá dầu tăng vọt là tin xấu cho trí tuệ nhân tạo?

(PLO)- Giá dầu tăng cao có thể làm chậm quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Theo đó Business Insider, cổ phiếu của TSMC, Samsung Electronics và SK Hynix đã có thời điểm giảm từ 9-22% kể từ khi xung đột nổ ra. Đà tăng của giá dầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tạo thêm áp lực cho ngành bán dẫn và hạ tầng AI.

Trong báo cáo công bố hôm thứ Ba, Phelix Lee, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Morningstar, nhận định chi phí năng lượng cao hơn cho các trung tâm dữ liệu AI có thể làm chậm tiến độ xây dựng hạ tầng. Ông cho rằng các nhà máy sản xuất chip tại Đài Loan và Hàn Quốc cũng sẽ chịu áp lực lớn hơn khi giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng.

Giá dầu tăng cao ảnh hưởng đến các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh họa: AI

Theo ông Lee, dầu mỏ chiếm khoảng 38% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ, trong khi phần lớn trung tâm dữ liệu AI toàn cầu đặt tại quốc gia này. Dù dầu không phải nguồn chính để sản xuất điện, nhưng giá dầu tăng thường kéo theo mặt bằng giá năng lượng tăng theo.

Trong khi đó, các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ điện nhiều hơn đáng kể so với hệ thống máy chủ truyền thống do sử dụng GPU hiệu năng cao và hệ thống làm mát phức tạp.

Giá dầu Brent hiện giao dịch quanh mức 87 USD một thùng, còn dầu WTI của Mỹ khoảng 83 USD, sau khi cả hai từng vượt mốc 100 USD vào tuần trước. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo giá Brent có thể duy trì trung bình trên 95 USD mỗi thùng trong hai tháng tới trước khi hạ nhiệt vào cuối năm.

Morningstar ước tính chi phí năng lượng chiếm khoảng 3% đến 6% doanh thu dự kiến năm 2025 của TSMC, Samsung và SK Hynix. Ông Lee cảnh báo nếu xung đột kéo dài, các khoản chi này có thể tăng đáng kể, dù phần lớn gánh nặng có thể được chuyển sang khách hàng trong bối cảnh nguồn cung chip AI vẫn hạn chế.

Ngoài năng lượng, ông Lee cũng lưu ý rủi ro với các nguyên liệu đầu vào. Qatar cung cấp gần 1/3 lượng heli toàn cầu, sản phẩm phụ của LNG và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất bán dẫn. Nếu xuất khẩu LNG bị gián đoạn kéo dài, nguồn cung heli có thể thắt chặt, ảnh hưởng đến năng suất nhà máy.

Với brom, khoảng 98% nguồn cung của Hàn Quốc đến từ Israel và hiện vẫn ổn định, nhưng nguy cơ gián đoạn vẫn tồn tại nếu xung đột tại khu vực leo thang.

