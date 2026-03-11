Một công ty sản xuất điện thoại thông minh thông báo tăng giá

(PLO)- Oppo vừa thông báo sẽ điều chỉnh giá một số mẫu điện thoại đang bán, đồng thời các sản phẩm mang thương hiệu OnePlus cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Theo thông tin đăng tải trên cửa hàng trực tuyến chính thức của Oppo tại Trung Quốc, mức giá điện thoại mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16-3.

Đợt điều chỉnh lần này chủ yếu áp dụng cho các dòng A và K, vốn thuộc phân khúc phổ thông. Một số thiết bị OnePlus cũng sẽ tăng giá, dù hãng chưa công bố chi tiết từng model.

Oppo điều chỉnh giá bán điện thoại tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: TIỂU MINH

Trong khi đó, các dòng cao cấp như Find, Reno và máy tính bảng Oppo Pad không nằm trong danh sách điều chỉnh. Việc tăng giá hiện chỉ áp dụng tại thị trường Trung Quốc.

Oppo cho biết nguyên nhân xuất phát từ chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt là bộ nhớ và các thành phần lưu trữ tốc độ cao. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ kéo dài thời gian qua đã đẩy giá RAM và bộ nhớ trong lên mức mới, tạo áp lực lớn với các mẫu máy giá rẻ vốn có biên lợi nhuận thấp. Khi chi phí đầu vào tăng, hãng buộc phải điều chỉnh giá bán để cân đối.

Trước đó, Samsung cũng đã tăng giá Samsung Galaxy S26 và Samsung Galaxy S26 Plus so với thế hệ trước. Một số tin đồn còn cho rằng các mẫu sắp ra mắt như Samsung Galaxy A37 và Samsung Galaxy A57 có thể có giá cao hơn.

Việc một số hãng bắt đầu tăng giá cho thấy chi phí sản xuất đang tác động trực tiếp đến thị trường. Nếu đang tính mua máy mới, bạn nên cân nhắc nâng cấp ngay, nhất là đối với các mẫu thuộc phân khúc phổ thông.

