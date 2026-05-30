Xiaomi 17T Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

(PLO)- Nếu vài năm trước cuộc đua smartphone xoay quanh vi xử lý và tốc độ sạc, thì hiện nay khả năng chụp ảnh và quay video mới là thứ thu hút sự chú ý của người dùng.

Sự bùng nổ của các nền tảng video ngắn khiến ngày càng có nhiều người sử dụng smartphone để quay phim, chụp ảnh và sáng tạo nội dung. Điều đó cũng khiến các hãng tập trung nhiều hơn vào những công nghệ vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp, chẳng hạn như camera telephoto hay các công cụ hỗ trợ xử lý hình ảnh bằng AI.

Xu hướng này tiếp tục xuất hiện tại thị trường Việt Nam khi Xiaomi vừa giới thiệu bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro. Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là việc cả hai phiên bản đều được trang bị camera Leica Telephoto 5x.

Xiaomi 17T Series được trang bị camera telephoto 50 MP. Ảnh: TIỂU MINH

Hệ thống camera telephoto sử dụng cảm biến 50 MP, chống rung quang học OIS, tiêu cự tương đương 115 mm và hỗ trợ AI Ultra Zoom lên đến 120x.

Theo Xiaomi, camera này được thiết kế để phục vụ các nhu cầu chụp ảnh từ xa như sân khấu biểu diễn, chân dung hay các khoảnh khắc đường phố mà vẫn giữ được độ chi tiết cao. Ngoài ra, ống kính còn hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách gần 30 cm.

Bên cạnh phần cứng camera, Xiaomi cũng giới thiệu Leica Live Moment, tính năng cho phép ghi lại cả chuyển động và bầu không khí của khoảnh khắc thay vì chỉ lưu một khung hình tĩnh. Tính năng này hoạt động trên toàn bộ hệ thống camera sau và được phát triển hướng đến nhóm người dùng thường xuyên chia sẻ nội dung lên mạng xã hội.

Khả năng quay video cũng được nâng cấp đáng kể. Xiaomi 17T Pro hỗ trợ quay video 8K 30fps, 4K 120fps và Cinematic Video 4K 60fps. Trong khi đó, Xiaomi 17T hỗ trợ quay 4K HDR10+ 60fps và Log Video, phục vụ nhu cầu quay dựng nội dung chất lượng cao.

Ngoài camera, thời lượng pin cũng trở thành yếu tố được nhiều người dùng quan tâm khi lựa chọn smartphone.

Xiaomi 17T Pro được trang bị viên pin silicon-carbon 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W. Trong khi đó, Xiaomi 17T sở hữu pin 6.500 mAh cùng sạc nhanh 67 W. Cả hai đều hỗ trợ sạc ngược công suất 22.5 W cho các thiết bị khác.

Về hiệu năng, Xiaomi 17T Pro sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 tiến trình 3 nm kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Phiên bản Xiaomi 17T được trang bị Dimensity 8500-Ultra tiến trình 4 nm. Cả hai đều sử dụng hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop nhằm duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game, quay video hoặc xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Dòng T Series năm nay được làm theo hướng trẻ trung hơn với nhiều tùy chọn màu sắc, thay vì tập trung chủ yếu vào tông màu trung tính như các thế hệ trước. Xiaomi 17T có các màu Đen, Tím và Trắng ngọc, trong khi Xiaomi 17T Pro có Đen, Xanh thẫm và Tím trầm.

Hai thiết bị đều được trang bị tấm nền AMOLED độ phân giải 1.5K, hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Xiaomi 17T Pro sử dụng màn hình 6,83 inch với tần số quét 144 Hz, còn Xiaomi 17T sở hữu màn hình 6,59 inch với tần số quét 120 Hz.

Hiện tại bộ đôi này đã được mở bán tại Việt Nam với mức giá lần lượt là 23,9 triệu đồng (Xiaomi 17T Pro) và 20,09 triệu đồng (Xiaomi 17T). Người dùng đặt trước trong giai đoạn từ ngày 29-5 đến 7-6 sẽ được giảm trực tiếp 3,5 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

