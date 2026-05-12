Đừng bao giờ mua điện thoại tân trang mà không hỏi trước 5 điều này

(PLO)- Điện thoại, laptop hay máy tính bảng tân trang có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí, nhưng không phải món nào cũng đáng mua.

Hàng tân trang ngày càng phổ biến vì giá thường mềm hơn máy mới, trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Với smartphone, laptop hoặc máy tính bảng, đây có thể là lựa chọn hợp lý cho người muốn tiết kiệm tiền nhưng vẫn cần một sản phẩm có cấu hình ổn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chất lượng hàng tân trang phụ thuộc rất nhiều vào nơi bán và quy trình kiểm tra trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo BGR, một thiết bị tân trang đúng nghĩa thường được kiểm tra, vệ sinh, sửa lỗi và thay linh kiện hỏng trước khi bán lại. Nhưng trên thực tế, không phải người bán nào cũng làm kỹ như vậy. Có nơi kiểm tra đầy đủ, cũng có nơi chỉ lau sạch, khôi phục cài đặt gốc rồi đóng hộp lại. Sự cố có thể chưa lộ ra ngay trong vài ngày đầu, nhưng dễ trở thành rắc rối sau vài tuần hoặc vài tháng sử dụng.

Thông tin rò rỉ về iPhone 20 hé lộ 7 tính năng đáng kinh ngạc (PLO)- Năm 2027 đánh dấu 20 năm iPhone ra đời, đây cũng có thể là thời điểm Apple làm mới dòng sản phẩm quan trọng nhất của mình.

Người dùng cần kiểm tra kĩ khi mua điện thoại tân trang hoặc chọn những nơi bán uy tín. Ảnh: TIỂU MINH

Khi mua hàng tân trang, điều đầu tiên bạn cần hỏi là tình trạng thật của thiết bị. Thông tin "likenew", "như mới", "rất tốt" hay "còn đẹp" không có chuẩn chung, nên người mua cần xem ảnh thật, hỏi rõ máy có trầy xước, móp, hở màn hình, liệt phím hay từng sửa chữa gì không.

Với điện thoại và máy tính bảng, nên kiểm tra sức khỏe pin, tốt nhất từ khoảng 85% trở lên. Với laptop, ngoài pin, cần chú ý số chu kỳ sạc, ổ lưu trữ, RAM, bàn phím, touchpad và các cổng kết nối.

Câu hỏi quan trọng tiếp theo là ai tân trang thiết bị. Hàng do chính hãng như Apple, Samsung hoặc Dell tân trang thường có quy trình kiểm tra rõ hơn, linh kiện thay thế đáng tin cậy hơn và chế độ hỗ trợ tốt hơn. Nếu mua từ bên thứ ba, người dùng nên hỏi họ đã kiểm tra những gì, có thay linh kiện nào không, linh kiện có chính hãng không và có biên bản kiểm tra hay không. Nếu người bán né tránh các thông tin này thì bạn nên cân nhắc lại.

Chế độ bảo hành cũng là yếu tố bạn không nên bỏ qua. Thiết bị có thể chạy ổn trong vài ngày đầu, nhưng sau đó phát sinh lỗi pin, nóng máy, tắt nguồn bất thường hoặc lỗi màn hình. Nếu không có bảo hành, người mua gần như phải tự chịu chi phí sửa chữa. Nhiều nơi chỉ bảo hành 30 ngày, trong khi một số hãng có thể bảo hành 6 đến 12 tháng cho hàng tân trang.

Nếu giá iPhone tân trang gần bằng hàng mới, người dùng nên ưu tiên máy mới hoàn toàn. Ảnh: TIỂU MINH

Một số thiết bị tân trang thường được bán kèm sạc, cáp hoặc phụ kiện thay thế, nhưng cũng có nơi chỉ bán máy trần. Nếu phải mua thêm phụ kiện, số tiền tiết kiệm được có thể không còn nhiều. Với laptop và điện thoại, cũng nên ưu tiên bộ sạc đúng chuẩn, vì sạc kém chất lượng dễ gây nóng máy, sạc chậm hoặc làm thiết bị hoạt động không ổn định.

Cuối cùng là chính sách đổi trả. Với hàng tân trang, chính sách đổi trả quan trọng không kém bảo hành. Một số lỗi như pin yếu, nóng máy, loa rè hoặc cổng sạc chập chờn có thể chỉ xuất hiện sau vài ngày sử dụng. Người mua nên hỏi rõ thời gian được đổi trả, điều kiện áp dụng và cách xử lý nếu máy phát sinh lỗi, thay vì chỉ nghe người bán nói chung chung là “bao test”.

Vì sao thông tin về giá iPhone 18 lại là tin tốt cho người dùng Apple? (PLO)- Giá linh kiện tăng đang gây sức ép lên các hãng điện thoại, nhưng Apple được cho là sẽ cố giữ giá khởi điểm iPhone 18 ổn định để cạnh tranh với Pixel 10 và các đối thủ Android.

Chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay có thể ra mắt trong năm 2026 (PLO)- Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone Ultra gập dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9-2026 với thiết kế dạng sách, màn hình gần như không nếp gấp và đặc biệt là khả năng sửa chữa dễ dàng.