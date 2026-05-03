Mức giá của iPhone 18 Pro có thể khiến bạn bất ngờ

(PLO)- Dù thị trường chip nhớ thiếu hụt, nhưng hai nhà phân tích Jeff Pu và Ming-Chi Kuo đều cho rằng Apple có thể chưa tăng giá bản tiêu chuẩn của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max để duy trì sức bán.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple có thể giữ giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tương đương iPhone 17 Pro, ít nhất là đối với các phiên bản tiêu chuẩn. Cách làm này giúp tránh tạo ra cảm giác iPhone mới đắt hơn phiên bản cũ, đặc biệt là trong bối cảnh giá chip nhớ đang tăng và dòng iPhone 17 vẫn bán tốt.

Nhận định này cũng trùng với dự báo trước đó của Ming-Chi Kuo. Nhà phân tích này từng cho rằng Apple đang cố gắng giữ giá iPhone 18 ở mức tương đương iPhone 17. Nếu hai dự báo trên chính xác, iPhone 18 Pro có thể tiếp tục khởi điểm từ 1.099 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ 1.199 USD.

Hình ảnh render của iPhone 18 Pro. Ảnh: FPT

Dòng iPhone 17 đang có doanh số tốt và góp phần giúp Apple lập kỷ lục trong quý gần đây. Việc tăng giá quá sớm có thể khiến người dùng chần chừ, nhất là khi thị trường smartphone cao cấp đã rất đắt đỏ.

Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa mọi phiên bản iPhone 18 Pro đều giữ nguyên giá. Apple có thể không tăng giá bản tiêu chuẩn, nhưng các phiên bản dung lượng cao hơn 256 GB vẫn có khả năng đắt hơn.

Một tin đồn khác cho biết iPhone 18 Pro Max có thể sẽ có tùy chọn 2 TB. Khả năng này được nhắc đến cùng với thông tin Apple có thể chuyển sang dùng bộ nhớ QLC, loại bộ nhớ có mật độ lưu trữ cao hơn và chi phí thấp hơn so với một số giải pháp hiện tại.

Bên cạnh iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple cũng được đồn đoán sẽ giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9. Sản phẩm này có thể mang tên iPhone Fold, iPhone Ultra hoặc một tên gọi khác, với mức giá khởi điểm được dự báo khoảng 2.000 đến 2.400 USD.

Nếu các thông tin hiện tại chính xác, iPhone màn hình gập mới là mẫu máy khiến người dùng phải cân nhắc nhiều nhất về giá. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể vẫn giữ mức khởi điểm quen thuộc, nhưng người mua các bản dung lượng cao nên chuẩn bị cho khả năng giá bán sẽ tăng.

