Người dùng iPhone nên làm điều này ngay nếu không muốn bị lộ tin nhắn

(PLO)- Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 nhằm khắc phục một lỗ hổng trên iPhone, cho phép người khác truy cập nội dung tin nhắn đã xóa từ thông báo.

Theo Apple, lỗi này có thể khiến những thông báo đã xóa tiếp tục được giữ lại trong bộ nhớ cục bộ của thiết bị.

Electronic Frontier Foundation (EFF) cho biết lỗ hổng này từng bị cơ quan thực thi pháp luật khai thác để xem dữ liệu từ các thông báo đẩy đã bị xóa. Tổ chức này cho rằng đây là một trong những điểm yếu có thể ảnh hưởng đến cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Apple. Từ năm 2023, Apple đã yêu cầu phải có lệnh của tòa án nếu muốn chia sẻ dữ liệu thông báo.

Apple cho biết iOS 26.4.2 bổ sung biện pháp cải thiện việc che giấu dữ liệu nhằm xử lý tình trạng thông báo đã đánh dấu xóa nhưng vẫn còn nằm lại trên máy.

Bản cập nhật hiện có cho iPhone 11 trở lên, cùng nhiều mẫu iPad tương thích, gồm iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 3 trở lên, iPad Pro 11 inch thế hệ đầu trở lên, iPad Air thế hệ thứ 3 trở lên, iPad thế hệ thứ 8 trở lên và iPad mini thế hệ thứ 5 trở lên.

Người dùng iPhone nên cập nhật iOS 26.4.2 càng sớm càng tốt.

Vụ việc này lần đầu được 404 Media đưa tin. Theo đó, FBI đã sử dụng một công cụ để truy cập dữ liệu thông báo Signal được lưu trên iPhone, kể cả khi thông báo đó đã bị xóa. Sau đó, Giám đốc điều hành Signal là Meredith Whitaker xác nhận rằng thông báo của các tin nhắn đã xóa lẽ ra không nên tiếp tục tồn tại trong cơ sở dữ liệu thông báo của hệ điều hành. Bà cũng cho biết Signal đã đề nghị Apple xử lý vấn đề này.

Trước khi Apple phát hành bản vá, Signal từng khuyến cáo người dùng thay đổi cách hiển thị thông báo, chẳng hạn không để lộ tên người gửi hoặc nội dung tin nhắn ngay trên màn hình. Sau khi bản cập nhật được tung ra, Signal cho biết họ hoan nghênh động thái vá lỗi của Apple.

Theo EFF, quyền riêng tư của thông báo có thể bị ảnh hưởng ở hai nơi. Một là trên đám mây, nơi thông báo đi qua máy chủ của công ty và có thể để lại một phần dữ liệu. Hai là trên chính thiết bị, nơi thông báo được nhận và lưu lại trong bộ nhớ cục bộ.

Với người dùng iPhone, việc nên làm lúc này là cập nhật iOS 26.4.2 càng sớm càng tốt nếu thiết bị còn hỗ trợ. Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra lại cài đặt thông báo của các ứng dụng nhắn tin, nhất là những ứng dụng đang cho hiển thị trực tiếp tên người gửi hoặc nội dung tin nhắn trên màn hình khóa.

